ΑρχικήΔιεθνή
Ο Νετανιάχου δηλώνει έτοιμος «για όλα» και ο στρατός του χτυπά τη Βηρυτό - «Στοχεύαμε διοικητή της Χεζμπολάχ»

Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς.

«Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει «πλήρης συντονισμός» ενεργειών με την Ουάσινγκτον και ότι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού.

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου, μετέδωσε το ANI, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η ισραηλινή αεροπορία στόχευσε τη συνοικία Γομπεϊρί», διευκρίνισε το ANI.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου.

«Ο στρατός μόλις πριν από λίγο έπληξε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό», της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, «με στόχο να τον εξουδετερώσει», δηλώνει ο Νετανιάχου σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας.

Πηγή: ethnos.gr

Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

 06.05.2026 - 20:56
Τρίποντο δια ποδός Κάστανου για τον Άρη, ζωντανός ακόμα για την 4η θέση ο... αγνώριστος ΑΠΟΕΛ

 06.05.2026 - 21:32
Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

