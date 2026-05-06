Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση
Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

 06.05.2026 - 22:00
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεση των επίμαχων μηνυμάτων, καθώς φτάνουν τα αποτελέσματα από Europol και FBI, ενώ οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστογράφησης.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, ο κύκλος των καταθέσεων έχει ολοκληρωθεί με πέραν των 60 προσώπων να έχουν εξεταστεί από τους ανακριτές, οι οποίοι διερεύνησαν σε βάθος όλα τα ενδεχόμενα τόσο ως προς τα κίνητρα όσο και ως προς το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Στην τελευταία της κατάθεση, η 45χρονη έδωσε απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων, καλύπτοντας κενά που είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Τα επόμενα κρίσιμα στοιχεία αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας από τα εργαστήρια της Europol και το κλιμάκιο του FBI, τα οποία θα συγκριθούν με τα ευρήματα της κυπριακής έρευνας. Τα αποτελέσματα θα κρίνουν κατά πόσο τα μηνύματα είναι γνήσια, έχουν υποκλαπεί ή έχουν κατασκευαστεί.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόκειται για χαλκευμένο υλικό, ανοίγει ζήτημα ποινικών ευθυνών, με τις αρχές να εξετάζουν σχετικές πρόνοιες του ποινικού κώδικα για διάδοση ψευδών ειδήσεων που επηρεάζουν τη δημόσια τάξη. Παράλληλα, αναφορά γίνεται και σε πιθανές ευθύνες της αποκαλούμενης «Σάντυ» για καταρτισμό και διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

Μείωση παιδικής φτώχειας αλλά και έντονες ανισότητες στην Κύπρο, σύμφωνα με Κομισιόν

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

  06.05.2026 - 16:54
