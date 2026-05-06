Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, ο κύκλος των καταθέσεων έχει ολοκληρωθεί με πέραν των 60 προσώπων να έχουν εξεταστεί από τους ανακριτές, οι οποίοι διερεύνησαν σε βάθος όλα τα ενδεχόμενα τόσο ως προς τα κίνητρα όσο και ως προς το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Στην τελευταία της κατάθεση, η 45χρονη έδωσε απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων, καλύπτοντας κενά που είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Τα επόμενα κρίσιμα στοιχεία αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας από τα εργαστήρια της Europol και το κλιμάκιο του FBI, τα οποία θα συγκριθούν με τα ευρήματα της κυπριακής έρευνας. Τα αποτελέσματα θα κρίνουν κατά πόσο τα μηνύματα είναι γνήσια, έχουν υποκλαπεί ή έχουν κατασκευαστεί.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόκειται για χαλκευμένο υλικό, ανοίγει ζήτημα ποινικών ευθυνών, με τις αρχές να εξετάζουν σχετικές πρόνοιες του ποινικού κώδικα για διάδοση ψευδών ειδήσεων που επηρεάζουν τη δημόσια τάξη. Παράλληλα, αναφορά γίνεται και σε πιθανές ευθύνες της αποκαλούμενης «Σάντυ» για καταρτισμό και διακίνηση πλαστών εγγράφων.