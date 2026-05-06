Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΈτοιμος κιμάς ή φρέσκος; Τι αλλάζει όταν κόβεται μπροστά μας
ΥΓΕΙΑ

Έτοιμος κιμάς ή φρέσκος; Τι αλλάζει όταν κόβεται μπροστά μας

 06.05.2026 - 22:40
Έτοιμος κιμάς ή φρέσκος; Τι αλλάζει όταν κόβεται μπροστά μας

Ο έτοιμος κιμάς μπαίνει εύκολα στο καλάθι, αλλά δεν είναι ένα απλό προϊόν. Δείτε τι αλλάζει όταν κόβεται μπροστά σας και τι να προσέχετε.

Τον έτοιμο κιμά τον παίρνουμε συχνά χωρίς δεύτερη σκέψη. Μπαίνει στο καλάθι σχεδόν μηχανικά. Ωστόσο, ο κιμάς δεν είναι ένα απλό προϊόν ραφιού. Είναι από τα τρόφιμα που αλλάζουν πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε και εκεί κρύβεται όλη η διαφορά.

Σε πολλά κρεοπωλεία υπάρχει μια μικρή ταμπέλα: «ο κιμάς κόβεται παρουσία του πελάτη» και φυσικά δεν είναι διακόσμηση. Είναι μια πρακτική που λέει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται.

Τι σημαίνει στην πράξη «κόβεται μπροστά μας»

Όταν ο κιμάς αλέθεται τη στιγμή της αγοράς, η διαδικασία είναι ορατή. Βλέπουμε ποιο κομμάτι κρέατος μπαίνει στη μηχανή και μπορούμε να ζητήσουμε το είδος που θέλουμε, σε αντίθεση με τον έτοιμο κιμά, όπου το αρχικό κομμάτι κρέατος δεν το έχουμε δει.

Γιατί ο κιμάς αλλοιώνεται πιο γρήγορα

Ένα ακέραιο κομμάτι κρέατος, εκτίθεται περισσότερο στο οξυγόνο, οξειδώνεται πιο γρήγορα και δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Με την άλεση, αυτή η επιφάνεια «σπάει» και διασπείρεται σε όλη τη μάζα. Έτσι, ο κιμάς από τη στιγμή που κόβεται, αρχίζει να «μετρά αντίστροφα» πολύ πιο γρήγορα από ένα κομμάτι κρέας.

Ξέρουμε τι τρώμε

Ο έτοιμος κιμάς μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά κομμάτια κρέατος ή παρτίδες. Όταν η άλεση γίνεται την ώρα που τον παραγγέλνουμε, τότε μπορούμε να βλέπουμε, να επιλέγουμε και να αποφασίζουμε.

Τι ισχύει για τον κιμά σε σκαφάκι στα σούπερ μάρκετ

Στα σούπερ μάρκετ, ο κιμάς που διατίθεται σε σκαφάκια έχει κοπεί νωρίτερα και συσκευάζεται σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, ώστε να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα χαμηλή ποιότητα. Σημαίνει όμως ότι η άλεση του δεν είναι «της στιγμής» και ότι ο καταναλωτής βασίζεται πλήρως στη σωστή τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.

Για τον λόγο αυτό, μεγαλύτερη σημασία έχει η ημερομηνία παραγωγής και η συνολική εικόνα του προϊόντος. Στην πράξη, αξίζει να προσέχουμε:

την ημερομηνία παραγωγής, όχι μόνο τη λήξη
αν υπάρχουν υγρά στη συσκευασία
τη θερμοκρασία στο ψυγείο του καταστήματος.

Τι λένε οι κανόνες ασφάλειας τροφίμων

Η άλεση τη στιγμή της αγοράς δεν είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, ο κιμάς πρέπει να παρασκευάζεται από νωπό κρέας, να διατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες και να καταναλώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Που καταλήγουμε;

Ο κιμάς σε σκαφάκι είναι ασφαλής όταν έχει διατηρηθεί σωστά. Ο κιμάς που κόβεται μπροστά μας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για το πότε και πώς κόπηκε, και από ποιο κομμάτι κρέατος προήλθε, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερο έλεγχο του τι παίρνουμε στα χέρια μας.

Πηγή: cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο
Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις
Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περίφραξη - Τι συνέβη - Δείτε βίντεο
Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μείωση παιδικής φτώχειας αλλά και έντονες ανισότητες στην Κύπρο, σύμφωνα με Κομισιόν

 06.05.2026 - 22:26
Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

  •  06.05.2026 - 16:54
Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

  •  06.05.2026 - 21:43
Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

  •  06.05.2026 - 22:00
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

  •  06.05.2026 - 20:56
Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

  •  06.05.2026 - 19:10
Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

  •  06.05.2026 - 20:22
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

  •  06.05.2026 - 19:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα