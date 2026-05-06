«Βλέπω τον θάνατό σου»: Τεστ δείχνει αν πλησιάζει το τέλος μέσα σε 24 ώρες, με ακρίβεια έως 95%

Αυτό δείχνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMJ Supportive & Palliative Care και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στη Νότια Κορέα, με επικεφαλής τον Jung Hun Kang, διευθυντή κέντρου παρηγορικής φροντίδας στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Gyeongsang.

Τι είναι η «κλινική εκτίμηση»

Σε αντίθεση με την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα απλό «τεστ», το εργαλείο βασίζεται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων κλινικών σημείων που παρατηρούνται σε ασθενείς τελικού σταδίου.

Η εκτίμηση δεν βασίζεται σε ένα μόνο σύμπτωμα, αλλά σε συνδυασμό παραμέτρων, όπως το επίπεδο συνείδησης, η ικανότητα επικοινωνίας, οι αλλαγές στην αναπνοή και η συνολική φυσική κατάσταση.

Οι γιατροί αξιολογούν συνολικά την εικόνα, συνδυάζοντας νευρολογικά, αναπνευστικά και σωματικά σημεία. Όταν αυτά συνυπάρχουν, όπως μειωμένη ανταπόκριση, ακανόνιστη αναπνοή και έντονη εξάντληση, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα ότι ο ασθενής βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος της ζωής του.

Το νέο εύρημα: Ο ρόλος του ματιού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο κλινικό σημείο που ξεχώρισε στη μελέτη: η απουσία του αντανακλαστικού του κερατοειδούς, δηλαδή της αυτόματης αντίδρασης του ματιού σε ερεθισμό.

Οι ασθενείς που δεν εμφάνιζαν αυτό το αντανακλαστικό είχαν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να καταλήξουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Το εύρημα αυτό φαίνεται να αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς προγνωστικούς δείκτες στην τελική φάση της ζωής.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί από μόνο του «διάγνωση», αλλά ενισχύει σημαντικά την κλινική εκτίμηση όταν συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα.

Τα βασικά ευρήματα

Η μελέτη έδειξε ότι η συνολική εκτίμηση μπορεί να φτάσει σε ακρίβεια έως και 95% στην πρόβλεψη θανάτου εντός 24 ωρών, όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς που ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο νόσου.

Το εργαλείο δεν προορίζεται για τον γενικό πληθυσμό, αλλά για ασθενείς που λαμβάνουν παρηγορική φροντίδα, όπου η εκτίμηση της εξέλιξης είναι κρίσιμη για την οργάνωση της φροντίδας.

Γιατί έχει σημασία

Η δυνατότητα εκτίμησης των τελευταίων ωρών ζωής έχει πρακτική σημασία τόσο για τους γιατρούς όσο και για τις οικογένειες των ασθενών.

Επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων, αποφυγή άσκοπων ιατρικών παρεμβάσεων και την προετοιμασία των οικείων του ασθενούς.

Όπως σημειώνει ο Jung Hun Kang, «η έγκαιρη αναγνώριση ότι ένας ασθενής βρίσκεται στις τελευταίες ώρες της ζωής του μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η φροντίδα που θα λάβει είναι κατάλληλη και επικεντρωμένη στην άνεσή του». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «ο στόχος δεν είναι να προβλεφθεί ο θάνατος με απόλυτη ακρίβεια, αλλά να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση».

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι τέτοιου είδους εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα στην παρηγορική φροντίδα, χωρίς όμως να αντικαθιστούν την κλινική κρίση. Η εκτίμηση της πορείας ενός ασθενούς παραμένει μια σύνθετη διαδικασία, που βασίζεται σε εμπειρία, παρατήρηση και εξατομικευμένη αξιολόγηση.