Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επαγγελματική αποκατάσταση σε όλους τους αθλητές που προκρίνονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επαγγελματική αποκατάσταση σε όλους τους αθλητές που προκρίνονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες

 06.05.2026 - 07:36
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επαγγελματική αποκατάσταση σε όλους τους αθλητές που προκρίνονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Στην τελετή απονομής των Man of the Year Awards, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, παρέστη το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε το βραβείο Man of the Year στον Κύπριο αθλητή της ενόργανης, πρωταθλητή Ευρώπης στο μονόζυγο και Ολυμπιονίκη Μάριο Γεωργίου.

Απονέμοντας το βραβείο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές, το περιοδικό ΜΑΝ, την Τράπεζα Κύπρου, την εφημερίδα Καθημερινή, εξαίροντας την καθιερωμένη πετυχημένη τελετή, που πραγματοποιείται για 24η χρονιά, τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, ότι κάποιος για να είναι υποψήφιος για βράβευση πρέπει με τις πράξεις του να αποτελεί πρότυπο στην κοινωνία και να βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι.

Πρόσθεσε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο τιμώμενος με το βραβείο Man of the Year, ο Μάριος Γεωργίου.

Ανέφερε ακόμη ότι γνώρισε τον Μάριο Γεωργίου στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου ο αθλητής του εξέφρασε ανησυχία για επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του σχετικού προγράμματος της ΚΟΑ, αφού θα έπρεπε πρώτα να τερματίσει τουλάχιστον στην 8η θέση στους αγώνες.

Πρόσθεσε πως παρά το γεγονός ότι ο Μάριος Γεωργίου κατετάγη 6ος, εντούτοις χάρη σε αυτόν τον αθλητή και σε αυτό που ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι όποιος Κύπριος αθλητής προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης του ΚΟΑ.

«Επενδύουμε στον αθλητισμό, τον προσεγγίζουμε ως επένδυσή στη νέα γενιά της χώρας μας», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση περιλαμβάνει και τα στάδια και γενικότερα τις υποδομές σε αυτή την επένδυση, και επεσήμανε την επιτυχή φιλοξενία του Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο.

Υπογράμμισε ότι στη σημερινή εποχή, με τις πολλαπλές προκλήσεις, οι αθλητές μας αποτελούν πρότυπο για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι «είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αθλητές, όπως ο Μάριος Γεωργίου».

Από την πλευρά του παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Μάριος Γεωργίου αναφέρθηκε στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδης κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και στη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον που επέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς το πρόσωπο του.

Η χώρα-παράδεισος που δεν έχει νόμισμα και αεροδρόμια: Οι κάτοικοί της δεν χρειάζονται καν να εργάζονται

Τριμερής Κορυφής στο Αμάν: Σφραγίζουν τη στρατηγική συνεργασία Κύπρος, Ελλάδα και Ιορδανία

Βουλευτικές: ΕΔΕΚ-ΔΗΠΑ-Οικολόγοι- Μάχη επιβίωσης στην τελική ευθεία των εκλογών

Βουλευτικές: ΕΔΕΚ-ΔΗΠΑ-Οικολόγοι- Μάχη επιβίωσης στην τελική ευθεία των εκλογών

Με την αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές να έχει εισέλθει στην τελική ευθεία, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στους ισχυρούς παίκτες του πολιτικού σκηνικού. Αντίθετα, η πιο σκληρή και αβέβαιη μάχη δίνεται από τα μικρά κόμματα, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα ωμό δίλημμα: κοινοβουλευτική επιβίωση ή πολιτική περιθωριοποίηση.

