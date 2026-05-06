Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες

 06.05.2026 - 23:05
Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες

Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου και άλλων καυσίμων σε φορτηγό όχημα με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις 6/5/2026, λειτουργοί της Μονάδας Λαθροθηρίας και Επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής της ΜΜΑΔ ενημέρωσαν αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με εντοπισμό φορτηγού οχήματος που οδηγούσε 54χρονος Ελληνοκύπριος, το οποίο εξερχόταν από την νεκρή ζώνη στην περιοχή Δαλιού. Εντός της μεταλλικής καρότσας του φορτηγού υπήρχε εγκατεστημένο μεταλλικό ντεπόζιτο καυσίμων χωρητικότητας 9 τόνων.

Κατά την άφιξη των Τελωνειακών λειτουργών στο σημείο όπου βρισκόταν το φορτηγό διαπιστώθηκε ότι το μεταλλικό ντεπόζιτο ήταν φορτωμένο με 9 τόνους πετρέλαιο κίνησης με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στον εσωτερικό χώρο του φορτηγού εντοπίστηκαν επιπρόσθετα 4 πλαστικά δοχεία των 20 λίτρων βενζίνης (συνολικά 80 λίτρα) και 3 μεταλλικά δοχεία των 18 λίτρων λαδιού μηχανής (συνολικά 54 λίτρα).

Ο εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καύσιμα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν.

Κατά την ανακριτική διαδικασία που ακολούθησε παραδέχθηκε τα παραπτώματα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και απόδοση του οχήματος με την καταβολή συνολικού ποσού €40,000 ευρώ.

Δείτε φωτογραφίες

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο
Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις
Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περίφραξη - Τι συνέβη - Δείτε βίντεο
Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτοιμος κιμάς ή φρέσκος; Τι αλλάζει όταν κόβεται μπροστά μας

 06.05.2026 - 22:40
Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

  •  06.05.2026 - 16:54
Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

  •  06.05.2026 - 21:43
Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

  •  06.05.2026 - 22:00
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

  •  06.05.2026 - 20:56
Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

  •  06.05.2026 - 19:10
Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες

Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες

  •  06.05.2026 - 23:05
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

  •  06.05.2026 - 19:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα