Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες

Στις 6/5/2026, λειτουργοί της Μονάδας Λαθροθηρίας και Επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής της ΜΜΑΔ ενημέρωσαν αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με εντοπισμό φορτηγού οχήματος που οδηγούσε 54χρονος Ελληνοκύπριος, το οποίο εξερχόταν από την νεκρή ζώνη στην περιοχή Δαλιού. Εντός της μεταλλικής καρότσας του φορτηγού υπήρχε εγκατεστημένο μεταλλικό ντεπόζιτο καυσίμων χωρητικότητας 9 τόνων.

Κατά την άφιξη των Τελωνειακών λειτουργών στο σημείο όπου βρισκόταν το φορτηγό διαπιστώθηκε ότι το μεταλλικό ντεπόζιτο ήταν φορτωμένο με 9 τόνους πετρέλαιο κίνησης με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στον εσωτερικό χώρο του φορτηγού εντοπίστηκαν επιπρόσθετα 4 πλαστικά δοχεία των 20 λίτρων βενζίνης (συνολικά 80 λίτρα) και 3 μεταλλικά δοχεία των 18 λίτρων λαδιού μηχανής (συνολικά 54 λίτρα).

Ο εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καύσιμα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν.

Κατά την ανακριτική διαδικασία που ακολούθησε παραδέχθηκε τα παραπτώματα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και απόδοση του οχήματος με την καταβολή συνολικού ποσού €40,000 ευρώ.

