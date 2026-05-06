 06.05.2026 - 08:52
Samsung: Έρχεται μεγάλη αναβάθμιση ήχου στα κινητά μέσω Bowers & Wilkins

Η Samsung ετοιμάζει μια ευρεία αναβάθμιση του ηχητικού συστήματος στα μελλοντικά της smartphones, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία premium audio brands που εντάχθηκαν πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιό της.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και τα πρώτα απτά αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν τις συσκευές του 2027.

Ποια brands πέρασαν στο χαρτοφυλάκιο της Samsung

Η Harman, θυγατρική της Samsung, ολοκλήρωσε μέσα στο 2025 την εξαγορά μιας ολόκληρης σειράς ονομάτων από τον χώρο του hi-fi ήχου. Στα νέα brands περιλαμβάνονται οι Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology και Bowers & Wilkins. Πρόκειται για κορεατική εξαγορά που προστίθεται στη μακρά λίστα audio εταιρειών που βρίσκονται ήδη υπό την ομπρέλα της Samsung, με την JBL να αποτελεί πιθανώς το πιο αναγνωρίσιμο όνομα από τα προηγούμενα deals.

Η Marantz θεωρείται μάλιστα η εταιρεία που δημιούργησε ένα από τα πρώτα μαζικής κατανάλωσης CD player στη δεκαετία του 1980, ενώ η Bowers & Wilkins είναι από τα πιο γνωστά ονόματα της αγοράς ηχείων υψηλής πιστότητας.

Τι σημαίνει αυτό για τα κινητά Samsung

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να μεταφέρει την τεχνολογία των νέων audio brands στα smartphones, τα laptops, τα tablets, τα ασύρματα ακουστικά και τα soundbars της. Το μοτίβο είναι γνωστό: αντίστοιχη χρήση τεχνογνωσίας έχει γίνει στο παρελθόν με την JBL, η οποία συνέβαλε στην ηχητική βελτίωση μοντέλων όπως το Galaxy S26 Ultra.

Πρακτικά, μιλάμε για:

  • Καλύτερο ηχητικό tuning στα ενσωματωμένα ηχεία των κινητών
  • Νέα φιλτράρισμα και επεξεργασία ήχου σε ακουστικά Galaxy Buds
  • Πιθανή χρήση τεχνολογιών Bowers & Wilkins σε flagship συσκευές
  • Δυνατότητα licensing των τεχνολογιών αυτών και σε άλλους κατασκευαστές

Πότε θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα

Η Samsung δεν έχει διαφημίσει ιδιαίτερα τη χρήση τεχνολογίας Bowers & Wilkins στις συσκευές της, κάτι λογικό αφού το deal έκλεισε λίγο πριν το τέλος του 2025. Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία, η ενσωμάτωση νέων audio τεχνολογιών απαιτεί χρόνο, καθώς οι σχεδιασμοί των συσκευών του 2026 ήταν ήδη σε εξέλιξη όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά. Έτσι, η αλλαγή στο ηχητικό προφίλ των Samsung smartphones αναμένεται να φανεί ουσιαστικά στη γενιά του 2027.

