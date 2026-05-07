ΑρχικήΚοινωνία
Κλιμακώνουν τα μέτρα οι κτηνοτρόφοι: Θα εκδίδει εξώδικα για παράνομη στάθμευση η Αστυνομία - «Δεν μας υπολογίζουν»

 07.05.2026 - 11:21
Επ΄αόριστον θα παραμείνουν στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς οι κτηνοτρόφοι, που κατέρχονται σε νέα διαμαρτυρία αύριο, στις 11 το πρωί, ενώ η Αστυνομία εκδίδει εξώδικα για παράνομη στάθμευση κατά τη διαμαρτυρία της 23ης Απριλίου, δηλώνει στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου, λέγοντας ότι πρόκειται για στοχοποίηση.

Έβγαλαν εξώδικα στον κόσμο για παράνομη στάθμευση στη διαμαρτυρία της 23ης Απριλίου, αλλά η Αστυνομία τους είχε υποδείξει να σταθμεύσουν εκεί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, κάνοντας λόγο για «σκοπιμότητα και στοχοποίηση», ενώ ανέφερε πως η ίδια κλήθηκε για κατάθεση για το κλείσιμο των δρόμων.

«Θέλω να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνος από την Αστυνομία σε ποια άλλη διαμαρτυρία στην Κύπρο έγινε αυτό το πράγμα, να βγάζουν εξώδικα. Αν είναι ποτέ δυνατόν», είπε.

Σε σχέση με την αυριανή προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς στις 11 το πρωί, η κ. Πέτρου ανέφερε πως αναμένουν την άδεια από την Αστυνομία.

Όπως σημείωσε, «η διαμαρτυρία θα είναι ειρηνική». 

«Θα κλείσουμε τη μια λωρίδα και θα διανυκτερεύσουμε εκεί. Θα παραμείνουμε στο σημείο επ’ αόριστον», πρόσθεσε.

Σχετικά με την προσέλευση που αναμένουν στη διαμαρτυρία, η κ. Πέτρου εκτίμησε ότι θα είναι ανάλογη με αυτήν της προηγούμενης διαμαρτυρίας, ίσως και λίγο μεγαλύτερη.

Η Στέλλα Πέτρου ανέφερε επίσης ότι κλήθηκε από την Αστυνομία για κατάθεση για το κλείσιμο των δρόμων στη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου.

Εξάλλου, είπε ότι ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων» δεν έλαβε κάποια πρόσκληση ή ενημέρωση για τη συνάντηση που προγραμματίστηκε για το πρωί της Πέμπτης στο Υπουργείο Γεωργίας, για τον αφθώδη πυρετό και τις αποζημιώσεις.

«Δεν μας υπολογίζουν. Όσο δεν μας υπολογίζουν, τόσο πιο πολύ πορωνόμαστε. Δεν έχουμε λάβει απάντηση από κανέναν, ούτε από την Υπουργό, ούτε από τον κ. Γρηγορίου», σημείωσε, ενώ ανέφερε ότι «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων» δεν έχει καμία επαφή με τον Παναγροτικό και την ΕΚΑ.

«Έχουμε θυμώσει γιατί οι πιο πολλοί δεν είναι κτηνοτρόφοι και κάθονται στο τραπέζι και συζητούν για τους κτηνοτρόφους», είπε.

«Θέλουμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας και να μας σταθεί γιατί παλεύουμε για όλους», σημείωσε καταληκτικά η κ. Πέτρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Επεισοδιακή σύλληψη: Τον «τσάκωσαν» να καίει κουρείο - Συνδέεται και με άλλες υποθέσεις

Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

