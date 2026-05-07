«Πυρά» Νίκου Κληρίδη για τις έρευνες της Αστυνομίας: «Δεν διερευνούν, συγκαλύπτουν» – Ηχηρή απάντηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι» έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης αντί για ουσιαστική διερεύνηση. Η τοποθέτηση του έρχεται αμέσως μετά τη σημαντική δικαστική εξέλιξη, με το Ανώτατο Δικαστήριο να δίνει το «πράσινο φως» για την ακύρωση του εντάλματος έρευνας που είχε εκτελεστεί στην οικία, το γραφείο και το αυτοκίνητό του.

​Ο κ. Κληρίδης χαρακτήρισε τις ενέργειες των Αρχών ως μια παράνομη απόπειρα «αλίευσης μαρτυρίας», τονίζοντας πως δεν υπήρχε καμία εύλογη αιτία ή σύνδεση του ιδίου με τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατάφωρη παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία αυτή δεν αφορά το προνόμιο του δικηγόρου, αλλά το θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη να εμπιστεύεται τον νομικό του παραστάτη χωρίς τον φόβο της αστυνομικής αυθαιρεσίας.

​Την ίδια ώρα εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο που η Αστυνομία και το κράτος αφήνουν σκιές πάνω από τους θεσμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η άρνηση διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, έστω και την υστάτη, ενισχύει την πεποίθηση ότι η διαδικασία πάσχει από έλλειψη διαφάνειας. «Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή σωστή διερεύνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως οι ίδιοι οι χειρισμοί των αρχών είναι αυτοί που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και όχι οι αποκαλύψεις ή οι καταγγελίες.