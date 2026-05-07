Δίκη Μασκ - OpenAI: Η Σιβόν Ζίλις αποκάλυψε πως έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον «Mr Tesla»

Συγκεκριμένα, κατά την κατάθεσή της την Τετάρτη, η 40χρονη Σιβόν Ζίλις, διευθύντρια της Neuralink και πρώην σύμβουλος της OpenAI, αποκάλυψε ότι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον Μασκ και όχι δύο, όπως ήταν μέχρι σήμερα γνωστό.

Η Ζίλις ανέφερε ότι αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με τον ιδιοκτήτη της Tesla στα τέλη του 2020, αφού εκείνος προσφέρθηκε να γίνει δότης σπέρματος, ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια. Όπως είπε, στην αρχή η σχέση τους ήταν «πλατωνική» και βασιζόταν στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκάλυψε ότι η ερωτική τους σχέση είχε ξεκινήσει ήδη από το 2016, την ίδια χρονιά που άρχισε να εργάζεται ως σύμβουλος στην OpenAI.

Η ίδια κατέθεσε ότι διαμένει σε δικό της σπίτι στο Όστιν του Τέξας, ενώ ο Μασκ μένει κατά διαστήματα μαζί της όταν επισκέπτεται τα παιδιά τους. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε κατά το παρελθόν αναφερθεί δημόσια στη Ζίλις ως σύντροφό του, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από τη φύση της σχέσης τους.

Η συμφωνία εμπιστευτικότητας και οι επαφές με την OpenAI

Η Ζίλις αποκάλυψε επίσης ότι είχε υπογράψει συμφωνία μη αποκάλυψης πληροφοριών με τον Μασκ σχετικά με τη σχέση τους και τα παιδιά τους. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αναγκάστηκε να ενημερώσει την OpenAI όταν δημοσιογράφοι του Business Insider επικοινώνησαν μαζί της το 2022 πριν από τη δημοσίευση σχετικού ρεπορτάζ.

Το ζήτημα της σχέσης της με τον Μασκ κατά την περίοδο που εργαζόταν στην OpenAI αποτέλεσε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στη δίκη. Οι δικηγόροι της εταιρείας παρουσίασαν γραπτά μηνύματα του 2018, στα οποία η Ζίλις ρωτούσε τον Μασκ αν προτιμούσε να παραμείνει στην OpenAI. Εκείνος φέρεται να την ενθάρρυνε να παραμείνει κοντά στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Παρά τα ερωτήματα που τέθηκαν, η Ζίλις αρνήθηκε ότι λειτουργούσε ως «κατάσκοπος» του Μασκ κατά την περίοδο συνεργασίας της με την OpenAI από το 2020 έως το 2023.

Η σχέση μεταξύ του Μασκ και του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, μετά τη μετατροπή της εταιρείας από μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε κερδοσκοπική επιχείρηση — εξέλιξη που ο Μασκ έχει επικρίνει δημόσια, παρότι υπήρξε συνιδρυτής της εταιρείας.

Η κατάθεση της Ζίλις έδωσε νέα διάσταση στη δημόσια εικόνα της, παρουσιάζοντάς την όχι μόνο ως στέλεχος της Neuralink και πρώην συνεργάτιδα της OpenAI, αλλά και ως στενή σύντροφο του Μασκ και μητέρα τεσσάρων από τα συνολικά 14 παιδιά του. Ο Μασκ έχει εμφανιστεί δημόσια μαζί της σε αρκετές περιστάσεις, ακόμη και στον Λευκό Οίκο, ενώ κατά το παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι συγκατοικούν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr