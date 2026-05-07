Έξω από διαγνωστικό κέντρο είχαν δολοφονήσει τον Γιώργο Μοσχούρη: Οι 54 κάλυκες που βρέθηκαν και οι εναλλάξ πυροβολισμοί
 07.05.2026 - 10:04
Έξω από διαγνωστικό κέντρο είχε πέσει νεκρός τον Απρίλιο του 2025 ο Γιώργος Μοσχούρης, η δολοφονία του οποίου εξιχνιάστηκε έναν χρόνο μετά με την ΕΛΑΣ να συλλαμβάνει χθες, Τετάρτη, τέσσερα άτομα.

Τότε ο γνωστός ως «θαμνάκιας» της Greek Mafia είχε βρεθεί στο κέντρο της οδού Παπανικολή προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις καθώς έκανε κάποια θεραπεία αισθητικής.

Η εκτέλεση του Μοσχούρη θύμισε στρατιωτικού χαρακτήρα επιχείρηση με τους δράστες να πυροβολούν κατά ριπάς ενώ η περιοχή ήταν γεμάτη κόσμο με σφαίρες να καρφώνονται τόσο στο γκισέ του ιατρικού όσο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα.

Οι Αρχές εκτιμούσαν τότε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης οι εκτελεστές πρόλαβαν να αλλάξουν γεμιστήρα, ώστε να συνεχίσουν να πυροβολούν, με στόχο να εξασφαλίσουν τον βέβαιο θάνατο του Μοσχούρη. Ενδεικτικό της βιαιότητας της επίθεσης, οι 54 κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της εκτέλεσης.

«Ήταν δυο εδώ, δεξιά και αριστερά, δυο άτομα. Είχαν κάνει όπισθεν, σ' αυτό το σημείο που είχαν παρκάρει. Αυτοί έφυγαν και πήγαν εκεί. Πυροβόλησε πρώτα ο οδηγός και ο άλλος πήγε από πίσω. Και τη δεύτερη πιστολιά η οποία ήταν γύρω στα έξι κι έξι ακούσαμε, την έκανε με την όπισθεν ο άλλος. Τα σκάγια πήγαν μέχρι απέναντι, πέρασαν την Παπανικολή, χτύπησε μια κοπέλα, της χτύπησε το αμάξι και την τραυμάτισε. Και έσπασε τα τζάμια του διαγνωστικού κέντρου που είναι απέναντι» μετέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Μοσχούρης τα τελευταία χρόνια περνούσε μεγάλο διάστημα στο Ντουμπάι ενώ είχε επιστρέψει από την Αραβική Χερσόνησο περίπου τρεις ημέρες πριν να πέσει νεκρός.

Ήταν γνωστός στη νύχτα ως «Θαμνάκιας» ή, στην αρχή της πορείας του στην νύχτα, ως «Συμβολαιογράφος». Το «Θαμνάκιας» τού αποδόθηκε λόγω του τρόπου δράσης του σε επιθέσεις, κρυβόταν δηλαδή πίσω από θάμνους πριν επιτεθεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στο Αμμάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την 5η συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

