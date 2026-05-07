Ανθρώπινα οστά στη Λεμεσό: «Πρόχειρα θαμμένα» - Πού παραπέμπουν τα ρούχα που εντοπίστηκαν – Οι πρώτες ενδείξεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον alpha στην εκπομπή «alpha ενημέρωση», «τα οστά εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κοιμητήριο του χωριού από πολίτες, πρόχειρα θαμμένα»

Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε πλήρης σκελετός αλλά αριθμός οστών και ρούχα.

Με βάση τα ευρήματα και σύμφωνα με ανθρωπολόγο, φαίνεται να πρόκειται για οστά υπερήλικα ανθρώπου, ενώ ρούχα που βρέθηκαν παραπέμπουν σε άνδρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «από τις πρώτες εξετάσεις στα οστά δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία που να αφήνουν οποιαδήποτε υπόνοια για εγκληματική ενέργεια, αφού δεν φέρουν κάποιο χτύπημα και δεν υπάρχει ένδειξη από πυροβολισμό»

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Μόρφου.

Δείτε το απόσπασμα: