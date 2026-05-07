Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Ο λειτουργός επικοινωνίας του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου, μιλώντας στον alpha, στην εκπομπή «alpha ενημέρωση», δήλωσε ότι «οι εξετάσεις συνεχίζονται τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου του κοιμητηρίου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν και άλλα οστά στην περιοχή» Όπως ανέφερε, «στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, ενώ εκ πρώτης όψεως τα οστά φαίνεται να ανήκουν σε άνδρα και να χρονολογούνται»

Αναφερόμενος στις συνθήκες εντοπισμού τους, ο κ. Θεοδώρου εξήγησε ότι τα οστά εντοπίστηκαν χθες από υπάλληλο της ΑΗΚ, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού εναέριων γραμμών κοντά στο κοιμητήριο της κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι τα οστά βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κοιμητήριο των Τριών Ελιών και φαίνεται να ήταν πρόχειρα θαμμένα. Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για πλήρη σκελετό, αλλά για αριθμό οστών μαζί με ρούχα που εντοπίστηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με εκτίμηση ανθρωπολόγου, τα οστά φαίνεται να ανήκουν σε υπερήλικα πρόσωπο, ενώ τα ρούχα που βρέθηκαν παραπέμπουν επίσης σε άνδρα. Παράλληλα, οι αρχικές εξετάσεις δεν κατέδειξαν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, καθώς στα οστά δεν εντοπίστηκαν τραύματα ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε πυροβολισμό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Μόρφου.

