ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 07.05.2026 - 11:13
Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας και με διάθεση επανασυσπείρωσης κινείται η ΕΔΕΚ, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα ενότητας και πολιτικής αντοχής προς τη βάση της.

Το τελευταίο διάστημα, στο εσωτερικό του κόμματος καταγράφεται μια κινητικότητα που στελέχη της ΕΔΕΚ θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική για την τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας. Μιλώντας στο Themaonline, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος και υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας Μορφάκης Σολομωνίδης, ανέφερε πως η δημόσια παρέμβαση του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου, με κάλεσμα προς τους ΕΔΕΚίτες να στηρίξουν το κόμμα, ερμηνεύθηκε ως κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, κυρίως σε μια περίοδο κατά την οποία η παράταξη επιδιώκει να ανακτήσει τη συνοχή και τη δυναμική της.

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως η παρουσία του Νίκου Νικολαΐδη, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα στη Λεμεσό, αλλά και η ενεργός εμπλοκή του Κούλη Μαυρονικόλα στον προεκλογικό αγώνα, ενισχύουν το αίσθημα ότι το κόμμα μπορεί να πετύχει έναν αξιοπρεπή εκλογικό στόχο, εξασφαλίζοντας τρεις έδρες και ποσοστό που ενδέχεται να κινηθεί μεταξύ 4,5% και 5,3%.

Ωστόσο, πέρα από τα ποσοστά και τις προβλέψεις, εκείνο που φαίνεται να αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό είναι η απόφαση της ηγεσίας να πραγματοποιήσει την τελική προεκλογική εκδήλωση στις 20 Μαΐου έξω από τα γραφεία του κόμματος, με κλείσιμο του δρόμου και με σκηνικό που παραπέμπει σε άλλες εποχές.

Για τους παλαιότερους ΕΔΕΚίτες, η εικόνα ξυπνά μνήμες από τις δεκαετίες όπου οι πολιτικές συγκεντρώσεις δεν περιορίζονταν στις αποστειρωμένες αίθουσες ξενοδοχείων, αλλά στήνονταν στις πλατείες, στους δρόμους και στις γειτονιές, με τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά, να φωνάζει συνθήματα και να δίνει παλμό στις προεκλογικές μάχες.

Στην ΕΔΕΚ, θεωρούν πως η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, επιχειρεί να επαναφέρει την αίσθηση της επαφής με τη βάση και να δημιουργήσει μια εικόνα πολιτικής κινητοποίησης που να θυμίζει τις εποχές κατά τις οποίες τα κόμματα ζούσαν και ανέπνεαν μέσα στην κοινωνία.

Η τελική εκδήλωση της 20ής Μαΐου αναμένεται, έτσι, να έχει όχι μόνο προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά και έντονο συμβολισμό: μια προσπάθεια επιστροφής στο γνώριμο πολιτικό σκηνικό του «σαν άλλοτε», εκεί όπου οι δρόμοι γέμιζαν με σημαίες, συνθήματα και κομματικό παλμό.

