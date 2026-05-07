Βουλευτικές 2026: Ψηφοδέλτια δύο όψεων λόγω του ρεκόρ υποψηφιοτήτων - Ποια επαρχία εξαιρείται

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Γενικός Έφορος Εκλογών και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκος Ηλία, ανέφερε ότι εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις μέχρι τις 12:30 που λήγει η προθεσμία, η εκτύπωση των ψηφοδελτίων ενδέχεται να αρχίσει ακόμα και αύριο αντί το Σάββατο όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.

Ο κύριος Ηλία, σημείωσε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, για πρώτη φορά θα έχουμε ψηφοδέλτια δύο όψεων, με εξαίρεση πιθανόν τη Λάρνακα. Επεσήμανε δε ότι θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο ψηφοφορίας.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι υποβλήθηκαν 753 υποψηφιότητες, με αυξημένη συμμετοχή γυναικών, που φτάνει το 33%, έναντι 24% το 2011. Όπως είπε, θα λειτουργήσουν περίπου 1200 εκλογικά κέντρα, από τα οποία 21 στο εξωτερικό.

Ο Ελίκος Ηλίας είπε ότι περίπου 6.000 άτομα θα στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα ανάμεσά τους προεδρεύοντες, βοηθοί και μέλη της αστυνομίας.

Σε σχέση με το παράβολο υποψηφιότητας, που ανέρχεται σήμερα στα 500 ευρώ και επιστρέφεται υπό προϋποθέσεις, ο Γενικός Έφορος Εκλογών εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αυξηθεί και να μην επιστρέφεται, ώστε να καλύπτεται μέρος του κόστους των εκλογών, το οποίο εκτιμάται στα 5,4 εκατομμύρια ευρώ.