Τα 67 εκατοστά που θα φέρουν τα πάνω-κάτω στην κάλπη – Δείτε βίντεο

Η αύξηση των υποψηφιοτήτων, οι οποίες έφτασαν τις 753 έναντι των 651 του 2021, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα που φέρνει στο προσκήνιο τεχνικές προκλήσεις, με κυριότερη αυτή του μεγέθους και της μορφής του ψηφοδελτίου.

​Ο κ. Ηλία αποκάλυψε πως το φετινό ψηφοδέλτιο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε διαστάσεις, με αυτό της Λευκωσίας να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 67 επί 23 εκατοστά. Η μεγάλη ανατροπή βρίσκεται στη «διπλή όψη». Λόγω του τεράστιου όγκου των συνδυασμών, για πρώτη φορά οι ψηφοφόροι θα πρέπει να γυρίσουν το χαρτί και από την πίσω πλευρά για να βρουν το κόμμα της επιλογής τους. Μοναδική εξαίρεση η Λάρνακα, που φαίνεται να «γλιτώνει» το γύρισμα λόγω μικρότερης συμμετοχής.

​Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει προβληματισμό και συζητήσεις, καθώς η χρήση και των δύο πλευρών του χαρτιού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ψηφοφόρους. Ο Γενικός Έφορος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να «γυρίζουν» το ψηφοδέλτιο στην πίσω πλευρά αν δεν βρίσκουν τον συνδυασμό της επιλογής τους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως έχουν γίνει ήδη δοκιμές και «πειράματα» σε συνεργασία με το Κρατικό Τυπογραφείο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

​Παρά το μεγάλο μέγεθος και την ιδιαιτερότητα της διπλής όψης, ο κ. Ηλία εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως το ψηφοδέλτιο θα είναι διαχειρίσιμο και πως το προσωπικό στα 1.200 εκλογικά κέντρα θα είναι πλήρως εκπαιδευμένο για να καθοδηγήσει τους πολίτες, ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία, σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία.