«Αποφασίσαμε να ακούσουμε την κοινωνία», λέει ο Νικόλας

«Γι’ αυτό ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε πάρει μια συνειδητή επιλογή. Να ακούσουμε την κοινωνία. Να προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα και να παλέψουμε για την εφαρμογή τους και αυτό ξεκινάμε να κάνουμε σήμερα, με ολοκληρωμένες θέσεις, με σχέδιο, με πάθος».

Η δήλωση αυτή, ανήκει στον Νικόλα Παπαδόπουλο, μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων. Μια δήλωση που, αν δεν ήταν πολιτική, θα μπορούσε να θεωρηθεί σχεδόν ποιητική, ειδικά αν αγνοήσει κανείς μια μικρή λεπτομέρεια. Ότι ο λαός, εδώ και καιρό φαίνεται να μιλάει πιο δυνατά απ’ όσο κάποιοι δείχνουν διατεθειμένοι να ακούσουν.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο όπου η κοινωνία δεν στέλνει απλώς «μηνύματα», αλλά κανονικά… ηχηρά δελτία τύπου δυσαρέσκειας. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική ανάγνωση φαίνεται να παραμένει επιλεκτική, σαν να πιάνει μόνο συγκεκριμένα κανάλια, κυρίως εκείνα που δεν ενοχλούν ιδιαίτερα.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο δεν είναι ότι «αποφάσισαν να ακούσουν τον λαό». Αυτό, άλλωστε, το έχουμε ξανακούσει σε διάφορες εκδοχές. Το πραγματικά καυστικό, είναι η σιγουριά ότι η ανακοίνωση της «ακρόασης» αρκεί για να θεωρηθεί ότι αυτή ήδη συμβαίνει.

ΕΓ