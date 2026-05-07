Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις: Ξανά στο «κόκκινο» η Ριζοελιά – «Επιστρέφουν» οι κτηνοτρόφοι με δυναμική κινητοποίηση

 07.05.2026 - 06:23
Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχωρούν οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή 8 Μαΐου, με επίκεντρο για ακόμη μία φορά τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους για το ζήτημα του αφθώδους πυρετού.

Η διαμαρτυρία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων, με πιο πρόσφατη εκείνη της 23ης Απριλίου 2026 στον ίδιο κόμβο, όπου καταγράφηκαν έντονες αντιδράσεις και σοβαρή ταλαιπωρία για τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω της αυξημένης συμμετοχής και της παρατεταμένης διάρκειας της κινητοποίησης. Οι κτηνοτρόφοι είχαν παραμείνει στο σημείο μέχρι αργά το βράδυ, στήνοντας ακόμη και αντίσκηνα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συζητήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της προσπάθειας εκτόνωσης της έντασης.

Ο αφθώδης πυρετός, μια ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος που πλήττει τα παραγωγικά ζώα, συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία στον κλάδο, λόγω των επιπτώσεων στην παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα περιορισμού, όπως έλεγχοι και περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων, καθώς και αυξημένη επιτήρηση μονάδων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των παραγωγών.

Η επιλογή της Ριζοελιάς, ενός από τα πιο κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου την κυκλοφορία, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας παραμένει σε αναβρασμό, με τους παραγωγούς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το ζήτημα στο προσκήνιο και να ασκήσουν πίεση για λύσεις.

Πάντως το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των αντιδράσεων παραμένει ανοιχτό.

Παράλληλα, έχουν συμφωνηθεί και θα κατατεθούν στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου οι αποζημιώσεις σε σχέση με την επαναδραστηριοποίηση κτηνοτρόφων, οι μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό, όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καΐλας, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τα όσα έχουν συμφωνηθεί.

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις αποζημιώσεις που συμφωνήθηκαν και «αμέσως μετά θα δηλώνουν επαναδραστηριοποίηση όσοι θα το πράξουν».

Πρόσθεσε ότι το απολεσθέν εισόδημα θα καταβάλλεται για 12 μήνες και αν χρειαστεί επέκταση αυτό θα γίνει.

Όταν θα δοθεί άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει ζώα, θα φέρει, σε πιλοτικό επίπεδο 3 με 4 ζώα και αν αυτά δεν ασθενήσουν τότε θα δίδεται η άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει στην μονάδα του τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί.

Επίσης, ανέφερε ότι ο εμβολιασμός θα συνεχιστεί και «πρέπει να μην σταματήσει γιατί είναι εκείνος ο οποίος μειώνει το φορτίο του ιού και δίδει στο ζώο τα αντισώματα, με τα οποία θα είναι δύσκολο να εκπέμψει τον ιό σε άλλα ζώα και δύσκολο να τον μεταδώσει».

Ανέφερε επίσης ότι στην συμβουλευτική επιτροπή για τις αποζημιώσεις συμμετέχουν αντιπρόσωποι κτηνοτρόφων, αγελαδοτρόφων, ποιμνιοτρόφων και αγροτικών οργανώσεων και «έχουμε εμπλέξει και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το οποίο βοήθησε στην αλλαγή των αρχικών ποσών αποζημίωσης που ήταν τελείως άδικα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, στις 11.00 π.μ., μέλη της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον αφθώδη πυρετό θα προβούν σε δηλώσεις, μετά το πέρας της συνεδρίας της, η οποία αφορά το πλαίσιο αποζημιώσεων, στήριξης και επαναδραστηριοποίησης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων. Η Επιτροπή απαρτίζεται από αγροτικές οργανώσεις, εκπροσώπους των αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων, καθώς και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Συζήτηση για το θέμα των χοίρων την άλλη εβδομάδα

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού δήλωσε επίσης ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητήσουν το θέμα των χοίρων και των σιτηρών των τριών χιλιομέτρων και διερωτήθηκε τί θα γίνει «με τα σιτηρά που δεν μπορούν να πάνε σε άλλη περιοχή», καθώς οι μονάδες που βρίσκονται στις περιοχές που είναι τα σιτηρά δεν διαθέτουν πλέον ζωικό πληθυσμό.

«Οι κτηνοτρόφοι έχουν εντός τριών χιλιομέτρων δικά τους σπαρτά τα οποία έχουν αφήσει γιατί δεν γνωρίζουν πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν», ανέφερε και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει και γι΄ αυτό το θέμα μια διευθέτηση.

