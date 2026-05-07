«Απασφάλισε» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απέναντι σε ΜΜΕ και Μάριο Καρογιάν για το videogate

 07.05.2026 - 10:22
Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τόσο προς τα ΜΜΕ όσο και προς τον Μάριο Καρογιάν, με αφορμή το πολυσυζητημένο videogate.

Η υποψήφια με το ΑΛΜΑ, έκανε λόγο για επιλεκτική στάση από πλευράς δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας πως σε μια τόσο κρίσιμη προεκλογική περίοδο «δεν κρίνονται μόνο οι πολιτικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι». Στην ανάρτησή της, αφήνει σαφείς αιχμές ότι αποφεύγονται συγκεκριμένα ερωτήματα προς πολιτικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι- όπως υποστηρίζει - υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, τον οποίο κατηγορεί εμμέσως ότι δεν έχει δώσει δημόσιες απαντήσεις για τον ρόλο του ΓιώργοΥ Λακκοτρύπη στο περιβόητο βίντεο, που απασχολεί την πολιτική σκηνή του τόπου. Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση και με το έργο στο Βασιλικό, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ζητήματα που εξακολουθούν να ελέγχονται και να προκαλούν δημόσια συζήτηση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, υποστηρίζοντας πως αποτελεί τον πραγματικό στόχο συγκεκριμένων πολιτικών και επικοινωνιακών κύκλων.

Δείτε την ανάρτηση

