Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία Τύπου5* Premium All-Inclusive Imperial Island Resort: Μία όαση οικογενειακών αναμνήσεων άνοιξε στην Πάφο
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

5* Premium All-Inclusive Imperial Island Resort: Μία όαση οικογενειακών αναμνήσεων άνοιξε στην Πάφο

 07.05.2026 - 10:08
5* Premium All-Inclusive Imperial Island Resort: Μία όαση οικογενειακών αναμνήσεων άνοιξε στην Πάφο

Μία όαση κρύβεται στην Πάφο, εκεί που το μπλε της θάλασσας συναντά τον ήλιο.

Η δροσιά από το γρασίδι και τις φοινικιές στους εκτενείς κήπους του ανακαινισμένου 5* Premium All-Inclusive Imperial Island Resort, ενώνεται με τη δροσιά της θάλασσας στην ακτή του αρχαίου λιμανιού, δημιουργώντας ένα μικρό παράδεισο.

Με όραμα την ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών και σε αρμονία με τη φύση και τον περιβάλλοντα χώρο, το Imperial Island Resort της Louis Hotels άνοιξε ξανά τις Elegant Collection πόρτες του στις 3 Μαΐου. Συνδυάζοντας αυθεντική φιλοξενία, σύγχρονη αισθητική σε παστέλ χρωματισμούς και χαλαρή, παραθαλάσσια ατμόσφαιρα, γίνεται ο must οικογενειακός προορισμός του φετινού καλοκαιριού.

Ο σχεδιασμός και η διακόσμηση έχουν την υπογραφή του γνωστού ελληνικού αρχιτεκτονικού γραφείου AUDO, που φρόντισε  να δημιουργήσει ξεχωριστές γωνιές για κάθε μέλος της οικογένειας, με φόντο τη γαλάζια θάλασσα και τη χρυσή ακτή, ώστε κάθε στιγμή να είναι μοναδική.

Η αισθητική αναβάθμιση όλων των χώρων είναι αμέσως ευδιάκριτη, με το που φτάνει ο ταξιδιώτης στο Resort, με τα ολοκαίνουρια δωμάτια και σουίτες 5 αστέρων να αποτελούν σημείο αναφοράς.

 

Με επίκεντρο την οικογενειακή εμπειρία, το Premium All-Inclusive resort ξεχωρίζει για τις ολοκληρωμένες παροχές του για παιδιά και εφήβους. Το πλήρως οργανωμένο kids club προσφέρει καθημερινές δραστηριότητες, δημιουργικό παιχνίδι και ψυχαγωγία για τους μικρούς επισκέπτες σε ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον. Παράλληλα, το ειδικά σχεδιασμένο teens club δίνει στους εφήβους τον δικό τους χώρο για διασκέδαση, κοινωνικοποίηση και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, μετατρέποντας τις διακοπές σε μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία για κάθε ηλικία.

Τις αποδράσεις στις πισίνες, στο Helio spa και στο γυμναστήριο διαδέχονται οι γαστρονομικές απολαύσεις στο αναβαθμισμένο εστιατόριο FIKI, το κεντρικό εστιατόριο Vela και το Pygmalion Handmade Burgers, τα οποία, σε συνδυασμό με το  Gaia μπαρ, συμπληρώνουν ένα παζλ μοναδικών αναμνήσεων.

Οι φετινές διακοπές στο 5* Imperial Island Resort ξεκινούν με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις.   

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Imperial Island Resort | Five Star All Inclusive Resort in Paphos

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάος στις Κεντρικές Φυλακές - Έπεσαν πυροβολισμοί προς πολίτη που ερχόταν από τα κατεχόμενα
«Έκλεψε την παράσταση» ο Φειδίας με το ζεϊμπέκικο στον γάμο του - Η αντίδραση των καλεσμένων - Δείτε βίντεο
Τα 67 εκατοστά που θα φέρουν τα πάνω-κάτω στην κάλπη – Δείτε βίντεο
Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις: Ξανά στο «κόκκινο» η Ριζοελιά – «Επιστρέφουν» οι κτηνοτρόφοι με δυναμική κινητοποίηση
Θρίλερ στη Λεμεσό με ανθρώπινα οστά – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Βαρνάβα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο που λυγίζει: Μαθητές λυκείου έγραψαν τραγούδι για τη συμμαθήτριά τους που «έφυγε» από καρκίνο - «Όλοι εδώ, για σένα Σοφία»

 07.05.2026 - 10:16
Επόμενο άρθρο

«Απασφάλισε» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απέναντι σε ΜΜΕ και Μάριο Καρογιάν για το videogate

 07.05.2026 - 10:22
Στο Αμμάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την 5η συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

Στο Αμμάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την 5η συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

Στην 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας στο Αμάν, συμμετέχει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Αμμάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την 5η συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

Στο Αμμάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την 5η συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

  •  07.05.2026 - 06:31
Ανώτατο: Κενά στη μαρτυρία και ζήτημα δικηγορικού απορρήτου στην έρευνα για Νίκο Κληρίδη

Ανώτατο: Κενά στη μαρτυρία και ζήτημα δικηγορικού απορρήτου στην έρευνα για Νίκο Κληρίδη

  •  07.05.2026 - 09:21
«Απασφάλισε» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απέναντι σε ΜΜΕ και Μάριο Καρογιάν για το videogate

«Απασφάλισε» η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απέναντι σε ΜΜΕ και Μάριο Καρογιάν για το videogate

  •  07.05.2026 - 10:22
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα χρώματα των ψηφοδελτίων ανά επαρχία - Δείτε βίντεο

Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα χρώματα των ψηφοδελτίων ανά επαρχία - Δείτε βίντεο

  •  07.05.2026 - 08:10
Χάος στις Κεντρικές Φυλακές - Έπεσαν πυροβολισμοί προς πολίτη που ερχόταν από τα κατεχόμενα

Χάος στις Κεντρικές Φυλακές - Έπεσαν πυροβολισμοί προς πολίτη που ερχόταν από τα κατεχόμενα

  •  07.05.2026 - 08:37
VIDEO: Αναστάτωση σε κυκλικό κόμβο - Ανατράπηκε φορτηγό και σκόρπισε παντού άμμο

VIDEO: Αναστάτωση σε κυκλικό κόμβο - Ανατράπηκε φορτηγό και σκόρπισε παντού άμμο

  •  07.05.2026 - 09:28
Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»

Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»

  •  07.05.2026 - 10:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα