ΑρχικήΔελτία Τύπου
Προκήρυξη Διαγωνισμών για το Αντιπλημμυρικό Έργο Παραλιμνίου

 07.05.2026 - 10:09
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι στις 06 Μαΐου 2026 προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για τα κατασκευαστικά συμβόλαια με τα οποία θα υλοποιηθεί το Αντιπλημμυρικό Έργο στο Παραλίμνι, ενός σημαντικού έργου υποδομής που στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των ομβρίων υδάτων και στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων – eProcurement, όπου είναι διαθέσιμα και τα έγγραφα των διαγωνισμών, στους πιο κάτω συνδέσμους:

• Διαγωνισμός αρ. 55/2025 – «Υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων στο Παραλίμνι - Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Α: Εγκατάσταση οχετών ομβρίων υδάτων στις τουριστικές και οικιστικές περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου», εκτιμώμενης αξίας €6 εκ. πλέον ΦΠΑ

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8887092

• Διαγωνισμός αρ. 56/2025 – «Υλοποίηση Αντιπλημμυρικών Έργων στο Παραλίμνι - Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Β: Εγκατάσταση οχετών ομβρίων υδάτων στις τουριστικές και οικιστικές περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου», εκτιμώμενης αξίας €6 εκ. πλέον ΦΠΑ

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8887579

Το συνολικό κόστος του αντιπλημμυρικού έργου ανέρχεται στα €14.280.000 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφορά την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας, την προστασία κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Οργανισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της θωράκισης των περιοχών αρμοδιότητάς του έναντι των φαινομένων πλημμύρας.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι:

«Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο υποδομής που προωθεί ο ΕΟΑ Αμμοχώστου στην επαρχία Αμμοχώστου και για ένα έργο στο οποίο πετύχαμε σημαντική αύξηση της συγχρηματοδότησης, από €5,5 εκατομμύρια σε €14,3 εκατομμύρια. Η υλοποίησή του θα επιλύσει ουσιαστικά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι κάτοικοι του Παραλιμνίου σε

σχέση με τη διαχείριση ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Οφείλω επίσης να αναφέρω ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο ωρίμασε σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του αείμνηστου Θεόδωρου Πυρίλλη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση και υλοποίησή του.»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 

