VIDEO: «Πλούσιο» το παρασκήνιο των υποψηφιοτήτων - Τα τσιαττιστά που έκλεψαν την παράσταση και το αναπάντεχα «happy birthday»

 07.05.2026 - 08:57
Σε γιορτινό κλίμα και με έντονο προεκλογικό χρώμα πραγματοποιήθηκαν οι υποβολές υποψηφιοτήτων, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικοί σχηματισμοί ετοιμάζονται για μια απαιτητική εκλογική μάχη.

Τα βλέμματα συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά η Σκάι, η γνωστή σκυλίτσα που συνοδεύει διαχρονικά τους Οικολόγους στις δημόσιες εμφανίσεις και τις εκλογικές τους δραστηριότητες.

Ξεχωριστή ήταν και η άφιξη του κινήματος στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχάγγελος στη Λευκωσία, καθώς μέλη και υποψήφιοι κατέφθασαν όλοι μαζί με λεωφορείο, δίνοντας εικόνα οργανωμένης παρουσίας.

Τη δική του ιδιαίτερη στιγμή είχε ο Χαρίλαος Βελάρης, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του μαζί με στελέχη και φίλους του Βολτ, έξω από την αίθουσα όπου διεξαγόταν η διαδικασία των υποβολών.

Στη Λεμεσό, υποψήφιος του κινήματος Άμεση Δημοκρατία έκλεψε την παράσταση απαγγέλλοντας τσιαττιστά, προσθέτοντας μια πιο λαϊκή και χιουμοριστική νότα στην ημέρα.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Ευστρατίου, ο οποίος φαίνεται να καταρρίπτει κάθε προηγούμενο, συμμετέχοντας για 35η φορά σε εκλογική αναμέτρηση. Ξεχωριστή ήταν επίσης η υποψηφιότητα του 89χρονου Χριστάκη Ροτσίδη, του γηραιότερου διεκδικητή βουλευτικής έδρας.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διαδικασία είχαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό με την Άμεση Δημοκρατία στη Λευκωσία, η οποία έχασε τη σειρά υποβολής της, καθώς μέλη της πραγματοποιούσαν ζωντανές μεταδόσεις και βιντεοληπτικό υλικό για τα social media.

Η ημέρα δεν περιορίστηκε μόνο στις τυπικές διαδικασίες. Πηγαδάκια, συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων κομμάτων, χειραψίες, ασπασμοί και συνεχείς φωτογραφίσεις συνέθεσαν το σκηνικό μιας διαδικασίας με έντονο πολιτικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα.

