ΠτΔ: Σχέδιο δράσης μέχρι το 2030 - Νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου–ΗΑΕ

Η επίσκεψη αποτέλεσε έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα ΗΑΕ για τις αδικαιολόγητες επιθέσεις που έχουν δεχθεί και επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κύπρου στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία ενός στρατηγικού εταίρου.

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης υπήρξε συνεχής επαφή και συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΑΕ και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην Κύπρο στις 9 Μαρτίου και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κόμπου στα ΗΑΕ στις 12 Μαρτίου επιβεβαίωσαν στην πράξη την αμεσότητα της επικοινωνίας και το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τις σχέσεις Λευκωσίας και Άμπου Ντάμπι.

Οι σχέσεις Κύπρου και ΗΑΕ έχουν τα τελευταία χρόνια αποκτήσει πραγματικό στρατηγικό βάθος. Στηρίζονται στην ειλικρίνεια, στη συνέχεια, στον σταθερό πολιτικό συντονισμό και στην κοινή αντίληψη ότι η συνεργασία υπηρετεί ουσιαστικά και αμοιβαία συμφέροντα.

Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών συζητήθηκαν οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, η ανάγκη αποκλιμάκωσης, η αποτροπή περαιτέρω ανάφλεξης και η σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας. Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες που υπηρετούν την προστασία της ναυσιπλοΐας και τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας, στη βάση της σταθερής θέσης ότι η σταθερότητα του Κόλπου συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η επίσκεψη αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την εμβάθυνση της συνεργασίας της ΕΕ με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας τη γεωγραφία, τις σχέσεις και την ευρωπαϊκή της ιδιότητα για να λειτουργεί ως αξιόπιστος συνδετικός κρίκος μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Κόλπου.

Οι σχέσεις Κύπρου και ΗΑΕ βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Η συνεργασία για τον ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια», η συνδρομή των ΗΑΕ στην παροχή κινητών μονάδων αφαλάτωσης στην Κύπρο, η υπογραφή Στρατηγικής Συμφωνίας και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο αποτελούν απτές αποδείξεις του βάθους, της δυναμικής και της προοπτικής αυτής της σχέσης.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι επόμενοι σταθμοί της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στο Κοινό Σχέδιο Δράσης Κύπρου και ΗΑΕ για την περίοδο 2026-2030. Πρόκειται για έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη συνεργασίας, με πρωτοβουλίες στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας, της άμυνας, της ναυτιλίας, των υποδομών, του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προοπτική καταγράφεται στην ενεργειακή συνεργασία, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειρίας σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος των ΗΑΕ αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες που διανοίγονται μέσα από τη στρατηγική συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης στο πλαίσιο του IMEC. Κύπρος και ΗΑΕ, μαζί με άλλους εταίρους της περιοχής, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεοσγείου, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση αξιόπιστων διαδρομών συνδεσιμότητας που θα αφορούν το εμπόριο, την ενέργεια, τις ψηφιακές υποδομές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με τον Κόλπο και την Ασία.

Η ολοκλήρωση της επίσκεψης επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική σχέση Κύπρου και ΗΑΕ αναβαθμίζεται περαιτέρω, περισσότερο προσανατολισμένη σε συγκεκριμένα παραδοτέα, κοινές πρωτοβουλίες και ευρύτερες περιφερειακές επιδιώξεις. Σε περιόδους κρίσεων, η ποιότητα των διμερών σχέσεων δεν κρίνεται μόνο από τις διακηρύξεις, αλλά από τη συνέπεια, την αμεσότητα και την αξιοπιστία των ενεργειών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση των σχέσεων με τα ΗΑΕ, την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της περιοχής και την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης.