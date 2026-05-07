Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΤο Miami Herbert Business School φέρνει στην Κύπρο κορυφαίο πρόγραμμα AI για Νομικούς
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το Miami Herbert Business School φέρνει στην Κύπρο κορυφαίο πρόγραμμα AI για Νομικούς

 07.05.2026 - 13:18
Το Miami Herbert Business School φέρνει στην Κύπρο κορυφαίο πρόγραμμα AI για Νομικούς

Το Miami Herbert Business School του University of Miami—καταταγμένο #2 παγκοσμίως στην ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα του Business Technology—ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος “AI Strategy for Legal Professionals”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 5–7 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο Cap St. Georges Hotel & Resort στην Πάφο, φέρνοντας στην περιοχή κορυφαία γνώση σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού του νομικού κλάδου.

Η AI ως Επιχειρησιακή Αναγκαιότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των νομικών υπηρεσιών, από την ανάλυση συμβάσεων έως τη συμμόρφωση και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να μεταβούν από τη θεωρητική κατανόηση στην πρακτική και στρατηγική αξιοποίηση της AI.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα 

Διδακτικό Προσωπικό Διεθνούς Εμβέλειας

    Paul A. Pavlou

    Robert Gregory

    Angelika Dimoka

    Michele DeStefano

    Constantinos Phellas

Δήλωση

    «Η AI δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά έναν βαθύ στρατηγικό μετασχηματισμό του νομικού επαγγέλματος.»

    — Paul A. Pavlou

Στρατηγική Σημασία για την Κύπρο

Η διοργάνωση του προγράμματος ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως κόμβου εκπαίδευσης και καινοτομίαςστην περιοχή.

Στοιχεία Προγράμματος

    Ημερομηνίες: 5–7 Ιουνίου 2026

    Τοποθεσία: Cap St. Georges, Πάφος

    Κόστος: €3,000 ανά συμμετέχοντα

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με:

Μάρκος Κυριακίδης

Program Director, Executive Education

Miami Herbert Business School

 

📱 Αποστολή μηνύματος μέσω WhatsApp +1 786 650 5500

📧 Email: [email protected]

📞 Τηλ: +1 786 650 5500 και  +357 99699800

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει Έλληνας τραγουδιστής: Γνωστός δημοσιογράφος με έπαιρνε τηλέφωνο, μου μιλούσε με γυναικεία φωνή και αυνανιζόταν παράλληλα
«Έκλεψε την παράσταση» ο Φειδίας με το ζεϊμπέκικο στον γάμο του - Η αντίδραση των καλεσμένων - Δείτε βίντεο
Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»
Νέος τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Βαρνάβα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Σχέδιο δράσης μέχρι το 2030 - Νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου–ΗΑΕ

 07.05.2026 - 13:18
Επόμενο άρθρο

University of Miami Herbert Business School Brings Global AI Leadership Program for Legal Professionals to Cyprus

 07.05.2026 - 13:23
ΠτΔ: Σχέδιο δράσης μέχρι το 2030 - Νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου–ΗΑΕ

ΠτΔ: Σχέδιο δράσης μέχρι το 2030 - Νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου–ΗΑΕ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ Σεϊχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχίαν, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σχέδιο δράσης μέχρι το 2030 - Νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου–ΗΑΕ

ΠτΔ: Σχέδιο δράσης μέχρι το 2030 - Νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου–ΗΑΕ

  •  07.05.2026 - 13:18
Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό: Μέχρι €2.500 αποζημίωση ανά ζώο - Ολες οι λεπτομέρειες

Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό: Μέχρι €2.500 αποζημίωση ανά ζώο - Ολες οι λεπτομέρειες

  •  07.05.2026 - 12:20
«Πυρά» Νίκου Κληρίδη για τις έρευνες της Αστυνομίας: «Δεν διερευνούν, συγκαλύπτουν» – Ηχηρή απάντηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου

«Πυρά» Νίκου Κληρίδη για τις έρευνες της Αστυνομίας: «Δεν διερευνούν, συγκαλύπτουν» – Ηχηρή απάντηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου

  •  07.05.2026 - 12:17
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

  •  07.05.2026 - 11:29
Χάος στις Κεντρικές Φυλακές - Έπεσαν πυροβολισμοί προς πολίτη που ερχόταν από τα κατεχόμενα

Χάος στις Κεντρικές Φυλακές - Έπεσαν πυροβολισμοί προς πολίτη που ερχόταν από τα κατεχόμενα

  •  07.05.2026 - 08:37
Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

  •  07.05.2026 - 11:13
Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»

Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»

  •  07.05.2026 - 10:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα