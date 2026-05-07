Το Miami Herbert Business School φέρνει στην Κύπρο κορυφαίο πρόγραμμα AI για Νομικούς

Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο Cap St. Georges Hotel & Resort στην Πάφο, φέρνοντας στην περιοχή κορυφαία γνώση σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού του νομικού κλάδου.

Η AI ως Επιχειρησιακή Αναγκαιότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των νομικών υπηρεσιών, από την ανάλυση συμβάσεων έως τη συμμόρφωση και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να μεταβούν από τη θεωρητική κατανόηση στην πρακτική και στρατηγική αξιοποίηση της AI.

Διδακτικό Προσωπικό Διεθνούς Εμβέλειας

Paul A. Pavlou

Robert Gregory

Angelika Dimoka

Michele DeStefano

Constantinos Phellas

Δήλωση

«Η AI δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά έναν βαθύ στρατηγικό μετασχηματισμό του νομικού επαγγέλματος.»

— Paul A. Pavlou

Στρατηγική Σημασία για την Κύπρο

Η διοργάνωση του προγράμματος ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως κόμβου εκπαίδευσης και καινοτομίαςστην περιοχή.

Στοιχεία Προγράμματος

Ημερομηνίες: 5–7 Ιουνίου 2026

Τοποθεσία: Cap St. Georges, Πάφος

Κόστος: €3,000 ανά συμμετέχοντα

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με:

Μάρκος Κυριακίδης

Program Director, Executive Education

Miami Herbert Business School

📱 Αποστολή μηνύματος μέσω WhatsApp +1 786 650 5500

📧 Email: [email protected]

📞 Τηλ: +1 786 650 5500 και +357 99699800