Επίσκεψη Προέδρου σε ΗΑΕ: Η Κύπρος που χτίζει συμμαχίες και φέρνει αποτελέσματα

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ επιβεβαίωσε ότι η σχέση Λευκωσίας και Άμπου Ντάμπι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας της, με πολιτικό βάθος, ευρωπαϊκή διάσταση και συγκεκριμένα επόμενα βήματα.

Μια επίσκεψη με μήνυμα πέρα από τη διμερή σχέση

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Άμπου Ντάμπι και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχίαν, δεν ήταν μια τυπική διμερής επαφή. Πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και εξέπεμψε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα: η Κύπρος στέκεται δίπλα σε έναν στρατηγικό εταίρο, με συνέπεια, αμεσότητα και αξιοπιστία.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η επίσκεψη αποτέλεσε «έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα ΗΑΕ για τις αδικαιολόγητες επιθέσεις που έχουν δεχθεί» και επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κύπρου στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κυριαρχία ενός στρατηγικού εταίρου.

Η σημασία της κίνησης ενισχύεται από το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Άμπου Ντάμπι δεν είχε μόνο κυπριακό αποτύπωμα. Είχε και ευρωπαϊκό βάρος. Στο Άμπου Ντάμπι δεν πήγε μόνο η Κύπρος. Πήγε και η Ευρώπη, μέσα από ένα κράτος μέλος που γνωρίζει την περιοχή, διατηρεί ανοικτούς διαύλους και λειτουργεί διαχρονικά ως αξιόπιστος συνδετικός κρίκος.

Σχέση που προϋπήρχε της κρίσης

Το πιο ουσιαστικό στοιχείο της επίσκεψης είναι ότι δεν ήρθε να δημιουργήσει μια σχέση, αλλά να επιβεβαιώσει το βάθος μιας σχέσης που έχει ήδη οικοδομηθεί. Οι σχέσεις Κύπρου και ΗΑΕ έχουν τα τελευταία χρόνια αποκτήσει πραγματικό στρατηγικό περιεχόμενο. Στηρίζονται, όπως σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στην ειλικρίνεια, στη συνέχεια, στον σταθερό πολιτικό συντονισμό και στην κοινή αντίληψη ότι η συνεργασία υπηρετεί αμοιβαία συμφέροντα. Η συμβολή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κόμπου και της Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα κ. Ραουνά στην ουσιαστικά αναβάθμθιση των σχέσεων είναι καταλυτική.

Η Κύπρος και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συντονισμό. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΑΕ στην Κύπρο στις 9 Μαρτίου και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, καθώς και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κόμπου στα ΗΑΕ στις 12 Μαρτίου, κατέδειξαν στην πράξη το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ Λευκωσίας και Άμπου Ντάμπι.

Οι σχέσεις που έχουν αξία δεν χτίζονται την ώρα της κρίσης. Την ώρα της κρίσης αποδεικνύεται αν είχαν χτιστεί σωστά. Αυτό ακριβώς ανέδειξε η συνάντηση των δύο ηγετών. Η κρίση δεν προσδιόρισε τη σχέση Κύπρου και ΗΑΕ. Την έκανε πιο ορατή, πιο αναγκαία και πιο ουσιαστική.

Ασφάλεια, αποκλιμάκωση και σταθερότητα

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, η ανάγκη αποκλιμάκωσης, η αποτροπή περαιτέρω ανάφλεξης και η σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στον Κόλπο επηρεάζουν άμεσα την ενέργεια, το εμπόριο, τη ναυσιπλοΐα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, η σταθερότητα της περιοχής δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τα κράτη της περιοχής. Αφορά και την Ευρώπη.

Η θέση της Λευκωσίας είναι σταθερή: η ασφάλεια της Ευρώπης και η σταθερότητα του Κόλπου είναι αλληλένδετες. Γι’ αυτό και η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες που υπηρετούν την προστασία της ναυσιπλοΐας και τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας.

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά και ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου με ισχυρές σχέσεις στην περιοχή, μπορεί να συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό. Όχι ως παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά ως χώρα που συνομιλεί, συντονίζει και συνδέει.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της συνάντησης

Η επίσκεψη αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την εμβάθυνση της συνεργασίας της ΕΕ με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας τη γεωγραφία, τις σχέσεις και την ευρωπαϊκή της ιδιότητα.

Για τα ΗΑΕ, που επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, η στήριξη και ο συντονισμός με την Κύπρο αποκτούν πολλαπλασιαστική αξία. Η Κύπρος δεν είναι απλώς ένας γειτονικός εταίρος. Είναι ευρωπαϊκή φωνή σε μια περιοχή όπου η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη παρουσία, καλύτερη κατανόηση και σταθερούς συνομιλητές.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ και ΗΑΕ, περιλαμβανομένης της προώθησης των διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα πολιτικής εμπιστοσύνης και οικονομικής προοπτικής.

Από τις διακηρύξεις στα παραδοτέα

Η σχέση Κύπρου και ΗΑΕ έχει ήδη απτό αποτύπωμα. Η καθοριστική συνεργασία για τον ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια», η συνδρομή των ΗΑΕ με κινητές μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, η υπογραφή Στρατηγικής Συμφωνίας και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο αποτελούν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι η σχέση έχει περάσει από το επίπεδο των προθέσεων στο επίπεδο των πράξεων.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και οι επόμενοι σταθμοί της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στο Κοινό Σχέδιο Δράσης Κύπρου και ΗΑΕ για την περίοδο 2026-2030. Πρόκειται για έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας, της άμυνας, της ναυτιλίας, των υποδομών, του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη προοπτική καταγράφεται στην ενεργειακή συνεργασία, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειρίας σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ειδικά σε σύγχρονες απειλές όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η σχέση πλέον μετριέται σε συγκεκριμένα πεδία, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

IMEC και στρατηγική συνδεσιμότητα

Στη συζήτηση των δύο ηγετών εντάχθηκε και η στρατηγική συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, στο πλαίσιο του IMEC. Κύπρος και ΗΑΕ, μαζί με άλλους εταίρους της περιοχής, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση αξιόπιστων διαδρομών που αφορούν το εμπόριο, την ενέργεια, τις ψηφιακές υποδομές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη σύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με τον Κόλπο και την Ασία.

Η επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στα ΗΑΕ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και η προγραμματιζόμενη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία στις 20 Μαΐου εντάσσονται στην ίδια μεγάλη εικόνα. Η Κύπρος επιδιώκει να είναι παρούσα εκεί όπου διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συνδεσιμότητας.

Η γεωγραφία δίνει στην Κύπρο θέση. Η αξιοπιστία της δίνει ρόλο.

Το συμπέρασμα

Η επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική σχέση Κύπρου και ΗΑΕ αναβαθμίζεται περαιτέρω, με περισσότερα παραδοτέα, κοινές πρωτοβουλίες και ευρύτερες περιφερειακές επιδιώξεις.

Σε περιόδους κρίσεων, η ποιότητα των διμερών σχέσεων δεν κρίνεται μόνο από τις διακηρύξεις, αλλά από τη συνέπεια, την αμεσότητα και την αξιοπιστία των ενεργειών. Η Κύπρος απέδειξε ότι παραμένει σταθερός εταίρος πριν, κατά και μετά την κρίση.

Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα της συνάντησης: οι σχέσεις Κύπρου και ΗΑΕ δεν προσδιορίζονται από την κρίση. Ενισχύονται μέσα από αυτήν. Και πλέον περνούν σε μια νέα φάση στρατηγικής συνεργασίας, με διμερή, ευρωπαϊκή και περιφερειακή σημασία.