«Ντου» του Υπουργείου Εργασίας σε καφετέριες και μπαρ: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για αδήλωτους εργαζόμενους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, "σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας".

Παράλληλα θα γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά την τήρηση βασικών όρων εργοδότησης, όπως είναι ο μισθός, οι ώρες εργασίας, τα εβδομαδιαία off και άλλα.

Σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €1000 για κάθε μισθωτό αναφορικά με τον μήνα που διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά €500 επί 6 μήνες.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας για δεύτερη φορά εντός 2 ετών το ποσό των €1000 αυξάνεται στις €2000 και έπειτα από την τρίτη φορά και άνω, στις €3000 ο τρέχον μήνας εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες καθώς και πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.