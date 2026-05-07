Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Ντου» του Υπουργείου Εργασίας σε καφετέριες και μπαρ: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για αδήλωτους εργαζόμενους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ντου» του Υπουργείου Εργασίας σε καφετέριες και μπαρ: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για αδήλωτους εργαζόμενους

 07.05.2026 - 14:35
«Ντου» του Υπουργείου Εργασίας σε καφετέριες και μπαρ: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για αδήλωτους εργαζόμενους

Στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε κέντρα αναψυχής και καφετέριες, πραγματοποιεί κατά τον Μάιο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, "σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας".

Παράλληλα θα γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά την τήρηση βασικών όρων εργοδότησης, όπως είναι ο μισθός, οι ώρες εργασίας, τα εβδομαδιαία off και άλλα.

Σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €1000 για κάθε μισθωτό αναφορικά με τον μήνα που διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά €500 επί 6 μήνες.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας για δεύτερη φορά εντός 2 ετών το ποσό των €1000 αυξάνεται στις €2000 και έπειτα από την τρίτη φορά και άνω, στις €3000 ο τρέχον μήνας εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. 

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες καθώς και πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει Έλληνας τραγουδιστής: Γνωστός δημοσιογράφος με έπαιρνε τηλέφωνο, μου μιλούσε με γυναικεία φωνή και αυνανιζόταν παράλληλα
«Έκλεψε την παράσταση» ο Φειδίας με το ζεϊμπέκικο στον γάμο του - Η αντίδραση των καλεσμένων - Δείτε βίντεο
Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»
Νέος τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Βαρνάβα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έφυγαν χέρι χέρι για να αποφύγουν τους παπαράτσι μετά από σόου στο Broadway

 07.05.2026 - 14:32
Επόμενο άρθρο

ΥΠΕΣ: Χωρίς ανθυποψηφίους εκλέγηκαν οι Αντιπροσώποι Αρμενίων και Λατίνων

 07.05.2026 - 14:51
Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

  •  07.05.2026 - 14:17
Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό: Μέχρι €2.500 αποζημίωση ανά ζώο - Ολες οι λεπτομέρειες

Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό: Μέχρι €2.500 αποζημίωση ανά ζώο - Ολες οι λεπτομέρειες

  •  07.05.2026 - 12:20
«Πυρά» Νίκου Κληρίδη για τις έρευνες της Αστυνομίας: «Δεν διερευνούν, συγκαλύπτουν» – Ηχηρή απάντηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου

«Πυρά» Νίκου Κληρίδη για τις έρευνες της Αστυνομίας: «Δεν διερευνούν, συγκαλύπτουν» – Ηχηρή απάντηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου

  •  07.05.2026 - 12:17
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

  •  07.05.2026 - 11:29
Βρήκαν κλοπιμαίο όχημα σε υποστατικό 65χρονου - Φόρεσαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Βρήκαν κλοπιμαίο όχημα σε υποστατικό 65χρονου - Φόρεσαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

  •  07.05.2026 - 13:44
Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

  •  07.05.2026 - 11:13
«Χαμός» για τα γαμήλια παπούτσια της Στυλιάνας Αβερκίου - Πόσο λένε ότι κόστισαν και τα αισχρά σχόλια που άναψαν φωτιές

«Χαμός» για τα γαμήλια παπούτσια της Στυλιάνας Αβερκίου - Πόσο λένε ότι κόστισαν και τα αισχρά σχόλια που άναψαν φωτιές

  •  07.05.2026 - 13:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα