Νέα τροπή στη δολοφονία της 26χρονης που συγκλόνισε - Πώς τα νύχια της «έδειξαν» παλιό ύποπτο
 07.05.2026 - 15:55
Νέα τροπή στη δολοφονία της 26χρονης που συγκλόνισε - Πώς τα νύχια της «έδειξαν» παλιό ύποπτο

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται ξανά στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Chiara Poggi, καθώς νέα στοιχεία επαναφέρουν στο επίκεντρο των ερευνών έναν άνδρα που είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Οι τελευταίες αποκαλύψεις δημιουργούν νέα ερωτήματα γύρω από την καταδίκη του Alberto Stasi, ο οποίος παραμένει στη φυλακή για το έγκλημα.

Η 26χρονη, απόφοιτος Οικονομικών, είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Garlasco, κοντά στο Μιλάνο, στις 13 Αυγούστου 2007. Πλέον, στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο Andrea Sempio, ο οποίος φέρεται να ήταν φίλος του αδερφού της Chiara, Marco. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξετάσεις, ίχνη DNA που εντοπίστηκαν κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας παρουσιάζουν συμβατότητα με το γενετικό υλικό του Sempio.

Στα πρώτα στάδια της επανεξέτασης της υπόθεσης υπήρχαν αναφορές πως ο Sempio ενδεχομένως να μην έδρασε μόνος του και ότι θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με τον τότε σύντροφο της Chiara, Alberto Stasi. Ο τελευταίος είχε καταδικαστεί οριστικά το 2015, έπειτα από δύο προηγούμενες αθωωτικές αποφάσεις, και εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών, επιμένοντας μέχρι σήμερα ότι είναι αθώος.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές Αρχές εμφανίζονται πλέον να υιοθετούν διαφορετική εκδοχή. Υποστηρίζουν ότι ο Andrea Sempio ήταν εκείνος που δολοφόνησε μόνος του την Chiara, καταφέροντάς της τουλάχιστον 12 χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο με βαρύ αντικείμενο. Παράλληλα, εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο ανατροπής της καταδίκης του Stasi.

Η υπόθεση που έμεινε γνωστή στην Ιταλία ως «Δολοφονία Garlasco» συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη σχεδόν 20 χρόνια μετά το έγκλημα. Το πτώμα της Chiara είχε εντοπιστεί από τον ίδιο τον Stasi, ο οποίος είχε δηλώσει τότε ότι τη βρήκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της.

Από την πρώτη στιγμή, οι ερευνητές είχαν στρέψει πάνω του τις υποψίες τους, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων το γεγονός ότι τα παπούτσια του ήταν ασυνήθιστα καθαρά για κάποιον που –όπως έλεγε– είχε μόλις αντικρίσει τη σορό της συντρόφου του. Οι Αρχές είχαν επίσης θεωρήσει σημαντικό στοιχείο ότι η Chiara άνοιξε την πόρτα φορώντας πιτζάμες, κάτι που έδειχνε ότι πιθανότατα γνώριζε τον άνθρωπο που βρισκόταν απέναντί της.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ιταλία, καθώς πολλοί υποστήριζαν ότι η καταδίκη του Stasi δεν βασίστηκε σε αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά περισσότερο στη λογική του ερωτήματος: «Αν δεν το έκανε αυτός, ποιος το έκανε;».

Η νέα έρευνα άνοιξε ξανά μετά την εμφάνιση πρόσθετων στοιχείων που φέρνουν τον Andrea Sempio ανάμεσα στους βασικούς υπόπτους. Παράλληλα, γίνεται λόγος για σοβαρά λάθη που είχαν σημειωθεί κατά την αρχική διερεύνηση της δολοφονίας, με αρκετούς να συγκρίνουν την υπόθεση με εκείνη της Meredith Kercher το 2007 στην Περούτζια, η οποία είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και έντονες αντιπαραθέσεις.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

  •  07.05.2026 - 14:17
  •  07.05.2026 - 12:20
  •  07.05.2026 - 12:17
  •  05.05.2026 - 12:10
  •  07.05.2026 - 11:29
  •  07.05.2026 - 13:44
  •  07.05.2026 - 11:13
  •  07.05.2026 - 13:54

