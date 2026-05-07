VIDEO Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και έσυρε με το μόριό του περιπολικό για 40 μέτρα - Κι όλα για καλό σκοπό!

Ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα και γνωστός για τα ιδιαίτερα challenges στα οποία υποβάλει τον εαυτό του, ο Στίβενσον προέβη σε έναν συνδυασμό παλαιότερων επιτευγμάτων του για να απασχολήσει εκ νέου τα βρετανικά ΜΜΕ.

«Έχω μετακινήσει αυτοκίνητο με σκοινί δεμένο στους όρχεις μου και έχω βάλει φωτιά στο κεφάλι μου, οπότε σκέφτηκα γιατί να μην κάνω κάτι που να συνδυάζει και τα δύο. Βέβαια αυτή τη φορά χρησιμοποίησα το μόριό μου, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά, πάλι πονάω αρκετά».

Τι έκανε ο Τζον και γιατί

Ο Τζον επέλεξε έναν δρόμο χωρίς πολλή κίνηση στο Χάλιφαξ της Αγγλίας, έδεσε ένα σκοινί ρυμούλκησης στο μόριό του και μετά σε ένα γαλλικό περιπολικό και το τράβηξε μετακινώντας το για περίπου 40 μέτρα. Όλα αυτά τα έκανε ενώ είχε βάλει και φωτιά στα ρούχα του.

«Δεν θα πω ψέματα, ήταν επώδυνο, αλλά για να είμαι ειλικρινής περισσότερο με απασχολούσε η φωτιά και λιγότερο τα γεννητικά μου όργανα. Ο κόσμος με θεωρεί τρελό και αυτό δεν με πειράζει. Έχω λόγο που τα κάνω όλα αυτά και για μένα είναι ιερός. Προσπαθώ να μαζέψω χρήματα για δύο εκστρατείες ενημέρωσης, μία για τον καρκίνο του προστάτη και μια δεύτερη κατά του bullying στα σχολεία.

Επίσης, δίνω ότι μπορώ σε μια οργάνωση που προσφέρει δωρεάν διακοπές σε γονείς παιδιών με καρκίνο. Αν είναι, λοιπόν, να με χαρακτηρίζουν περίεργο αλλά να πετυχαίνω τον στόχο μου, πραγματικά δεν με πειράζει καθόλου»...

