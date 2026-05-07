VIDEO Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε και έσυρε με το μόριό του περιπολικό για 40 μέτρα - Κι όλα για καλό σκοπό!

 07.05.2026 - 15:58
Πριν από οτιδήποτε άλλο, μια απαραίτητη επισήμανση. «Μην το δοκιμάσετε σπίτι», όσο κι αν αυτό που έκανε ο Τζον Στίβενσον ήταν για καλό σκοπό.

Ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα και γνωστός για τα ιδιαίτερα challenges στα οποία υποβάλει τον εαυτό του, ο Στίβενσον προέβη σε έναν συνδυασμό παλαιότερων επιτευγμάτων του για να απασχολήσει εκ νέου τα βρετανικά ΜΜΕ.

«Έχω μετακινήσει αυτοκίνητο με σκοινί δεμένο στους όρχεις μου και έχω βάλει φωτιά στο κεφάλι μου, οπότε σκέφτηκα γιατί να μην κάνω κάτι που να συνδυάζει και τα δύο. Βέβαια αυτή τη φορά χρησιμοποίησα το μόριό μου, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά, πάλι πονάω αρκετά».

Τι έκανε ο Τζον και γιατί

Ο Τζον επέλεξε έναν δρόμο χωρίς πολλή κίνηση στο Χάλιφαξ της Αγγλίας, έδεσε ένα σκοινί ρυμούλκησης στο μόριό του και μετά σε ένα γαλλικό περιπολικό και το τράβηξε μετακινώντας το για περίπου 40 μέτρα. Όλα αυτά τα έκανε ενώ είχε βάλει και φωτιά στα ρούχα του.

«Δεν θα πω ψέματα, ήταν επώδυνο, αλλά για να είμαι ειλικρινής περισσότερο με απασχολούσε η φωτιά και λιγότερο τα γεννητικά μου όργανα. Ο κόσμος με θεωρεί τρελό και αυτό δεν με πειράζει. Έχω λόγο που τα κάνω όλα αυτά και για μένα είναι ιερός. Προσπαθώ να μαζέψω χρήματα για δύο εκστρατείες ενημέρωσης, μία για τον καρκίνο του προστάτη και μια δεύτερη κατά του bullying στα σχολεία.

Επίσης, δίνω ότι μπορώ σε μια οργάνωση που προσφέρει δωρεάν διακοπές σε γονείς παιδιών με καρκίνο. Αν είναι, λοιπόν, να με χαρακτηρίζουν περίεργο αλλά να πετυχαίνω τον στόχο μου, πραγματικά δεν με πειράζει καθόλου»...

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό: Μέχρι €2.500 αποζημίωση ανά ζώο - Ολες οι λεπτομέρειες

«Πυρά» Νίκου Κληρίδη για τις έρευνες της Αστυνομίας: «Δεν διερευνούν, συγκαλύπτουν» – Ηχηρή απάντηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Βρήκαν κλοπιμαίο όχημα σε υποστατικό 65χρονου - Φόρεσαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

«Χαμός» για τα γαμήλια παπούτσια της Στυλιάνας Αβερκίου - Πόσο λένε ότι κόστισαν και τα αισχρά σχόλια που άναψαν φωτιές

