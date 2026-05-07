Βουλευτικές 2026: Απορρίφθηκε η μοναδική ένσταση κατά υποψήφιας - Στους 753 οι ο αριθμός των υποψηφίων
 07.05.2026 - 15:37
Μια ένσταση για γυναίκα υποψήφια Βουλευτή στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, κατατέθηκε στη Λεμεσό, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία.

Σε δηλώσεις του μετά την ανακήρυξη των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων Λατίνων και Αρμενίων, ο κ. Ηλία είπε πως η ένσταση αυτή απορρίφθηκε.

«Είχαμε μία υποψήφια στη Λεμεσό. Να σας πω ότι απορρίφθηκε η ένσταση αυτή, σε συνεργασία με την Έφορο Εκλογής στη Νομική Υπηρεσία», είπε και πρόσθεσε πως ο αριθμός των υποψηφίων εξακολουθεί να είναι 753.

«Σε συνεργασία με το Κρατικό Τυπογραφείο και τον Διευθυντή αναμένουμε ότι από αύριο θα ξεκινήσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων», είπε ενώ σημείωσε πως μέχρι τη Δευτέρα θα ειδοποιηθούν οι προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων καθώς και η ομάδα που θα στελεχώσουν τα κέντρα αυτά.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλία θα λειτουργήσουν 1.200 εκλογικά κέντρα, και το Υπουργείο θα εκδώσει οδηγίες προς τους προεδρεύοντες και τους βοηθούς τους, ενώ θα διεξαχθούν και σεμινάρια ώστε οι Εκλογές της 24ης Μαΐου να διεξαχθούν με απόλυτη επιτυχία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Παιχνίδι για γερά νεύρα η Eurovision 2026-Πώς η Φινλανδία και η Linda φέρνουν τα πάνω κάτω-Ανατροπή!

Η Sofa2Go ανακοινώνει συνεργασία με το Superhome Center στην Κύπρο για παρουσία προϊόντων στα καταστήματα

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό: Μέχρι €2.500 αποζημίωση ανά ζώο - Ολες οι λεπτομέρειες

«Πυρά» Νίκου Κληρίδη για τις έρευνες της Αστυνομίας: «Δεν διερευνούν, συγκαλύπτουν» – Ηχηρή απάντηση μετά την απόφαση του Ανωτάτου

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Βρήκαν κλοπιμαίο όχημα σε υποστατικό 65χρονου - Φόρεσαν χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Η ΕΔΕΚ επιστρέφει «σαν άλλοτε» – Πανηγυρική εκδήλωση στις 20 Μαΐου με άρωμα άλλων εποχών

«Χαμός» για τα γαμήλια παπούτσια της Στυλιάνας Αβερκίου - Πόσο λένε ότι κόστισαν και τα αισχρά σχόλια που άναψαν φωτιές

