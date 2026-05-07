Η Sofa2Go ανακοινώνει συνεργασία με το Superhome Center στην Κύπρο για παρουσία προϊόντων στα καταστήματα

Το Superhome Center συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα με έμφαση στον σχεδιασμό στους πελάτες σε όλη την Κύπρο. Η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι η Sofa2Go, ένα σύγχρονο brand επίπλων που βασίζεται στην ευελιξία, τη λειτουργικότητα και την έξυπνη διαβίωση.

Σχεδιασμένος για τους δυναμικούς τρόπους ζωής του σήμερα, ο χαρακτηριστικός 3-σε-1 συμπιεσμένος καναπές της Sofa2Go φτάνει σε ένα συμπαγές κουτί και μετατρέπεται σε καναπέ, κρεβάτι και χώρο παιχνιδιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αποτελεί μια πρακτική λύση εξοικονόμησης χώρου που συνδυάζει άνεση, ανθεκτικότητα και καθαρό σχεδιασμό, καθιστώντας τον ιδανικό για σύγχρονα σπίτια όπου η ευελιξία έχει σημασία.

Πλέον, οι πελάτες μπορούν να γνωρίσουν τη Sofa2Go πέρα από το επίσημο showroom της στη Λεμεσό. Επιλεγμένα μοντέλα είναι διαθέσιμα στο Superhome Center Λακατάμια στη Λευκωσία, δίνοντας σε ακόμη περισσότερο κόσμο την ευκαιρία να δει, να δοκιμάσει και να αλληλεπιδράσει με το προϊόν από κοντά.

Η προσβασιμότητα επεκτείνεται ακόμη περισσότερο. Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν προϊόντα Sofa2Go από οποιοδήποτε κατάστημα Superhome Center σε όλο το νησί ή να παραγγείλουν online, απολαμβάνοντας απόλυτη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο περιηγούνται και πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Η Sofa2Go έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται άψογα σε ένα ευρύ φάσμα χώρων. Από σπίτια και διαμερίσματα μέχρι γραφεία, ενοικιαζόμενα ακίνητα, δωμάτια φιλοξενίας, playrooms και παιδικούς χώρους, προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση ή την αισθητική.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Superhome Center ενισχύει τη θέση του ως προορισμός για σύγχρονες λύσεις κατοικίας, παρουσιάζοντας συνεχώς προϊόντα που ανταποκρίνονται στον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι σήμερα.

Οι πελάτες προσκαλούνται να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα Superhome Center για να γνωρίσουν τη Sofa2Go από κοντά ή να εξερευνήσουν ολόκληρη τη συλλογή online, όποτε τους εξυπηρετεί. Superhome Center https://superhome.com.cy/

Superhome Center

Λακατάμια, γωνία οδών Βιέννης 6 και Πράγας, Λακατάμια, Λευκωσία

Σχετικά με τη Sofa2Go

Η Sofa2Go είναι ένα σύγχρονο brand επίπλων που φέρνει στην Κύπρο πολυλειτουργικά προϊόντα τα οποία βελτιστοποιούν τον χώρο διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα την άνεση, την ανθεκτικότητα και την καθαρή αισθητική σχεδιασμού. https://sofa2go.cy/

Διεύθυνση showroom: Θεσσαλονίκης 2, Nicolaou Pentadromos Center, ισόγειο, 3026, Λεμεσός, Κύπρος.