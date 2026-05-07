Μπλόκο της Αστυνομίας σε υποστατικό στη Λάρνακα: Εντόπισαν κλεμμένο αυτοκίνητο και ύποπτη περιουσία

Μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας, διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση χθες, σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, όπου σε υποστατικό, ιδιοκτησίας 65χρονου, εντόπισαν αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο.

Από τις αστυνομικές έρευνες που έγιναν στη συνέχεια, στην παρουσία του 65χρονου ιδιοκτήτη του υποστατικού, εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα όπως, ηλεκτρικό ποδήλατο, γεννήτριες, μπαταρίες, καλώδια, δεντροκοπτικές μηχανές και διάφορά εργαλεία.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ παράλληλα, προχώρησαν στη σύλληψη και δεύτερου υπόπτου, άντρα ηλικίας 35 ετών, τον οποίο εντόπισαν κατά τις έρευνες στα υποστατικά του 65χρονου.

Οι 65χρονος και 35χρονος συνελήφθησαν και παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης 5 ημερών για τον 65χρονο και 2 ημερών για τον 35χρονο.