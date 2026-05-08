«Λευκός καπνός» μετά από οκτάωρο θρίλερ: Πώς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έπεισε τους κτηνοτρόφους να ακυρώσουν το μπλόκο στη Ριζοελιά

Ο πρόεδρος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, αποκάλυψε το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που εκτυλίχθηκε τις προηγούμενες ώρες, οδηγώντας στην αναστολή των δυναμικών μέτρων που είχαν εξαγγελθεί για το πρωί της Παρασκευής.

Όπως ανέφερε ο κ. Νεοφύτου, η απόφαση για την ακύρωση της κινητοποίησης δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός μαραθωνίου διαβουλεύσεων που διήρκεσε πάνω από οκτώ ώρες. Στις συζητήσεις αυτές, οι οποίες διεξήχθησαν σε υψηλό επίπεδο, υπήρξε άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η «θετική αύρα» και οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έπεισαν τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων ότι υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων που προκάλεσε η κρίση του αφθώδους πυρετού.

Ένα από τα κρισιμότερα σημεία που φαίνεται να έγειραν την πλάστιγγα προς την αναστολή των μέτρων είναι η δέσμευση της κυβέρνησης να επανεξετάσει το ζήτημα των θανατώσεων των ζώων, το οποίο αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τους παραγωγούς. Ο κ. Νεοφύτου τόνισε πως όλα τα αιτήματα, από τις αποζημιώσεις και το άνοιγμα των μονάδων μέχρι τη διαχείριση της επόμενης ημέρας, βρίσκονται πλέον υπό συζήτηση με πνεύμα συνεργασίας. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως οι κτηνοτρόφοι δεν επιθυμούν να δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία, αλλά να προστατεύσουν τον κλάδο τους και την υγεία του ζωικού κεφαλαίου της Κύπρου.

Σε ερώτηση σχετικά με τα εξώδικα που είχαν εκδοθεί σε προηγούμενη κινητοποίηση, ο πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» εμφανίστηκε αμετακίνητος ως προς τον στόχο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο σκοπός τους δεν είναι η αποφυγή της τιμωρίας, αλλά η σωτηρία της κτηνοτροφίας. Ανέφερε μάλιστα πως ο κόσμος του κλάδου είναι διατεθειμένος να υποστεί οποιαδήποτε προσωπική θυσία, αρκεί να διασφαλιστεί το μέλλον των φαρμών τους.