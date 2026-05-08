Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑραιή σκόνη στο «μενού» του καιρού - Ανεβαίνει ο υδράργυρος από αυτή την ημέρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αραιή σκόνη στο «μενού» του καιρού - Ανεβαίνει ο υδράργυρος από αυτή την ημέρα

 08.05.2026 - 06:21
Αραιή σκόνη στο «μενού» του καιρού - Ανεβαίνει ο υδράργυρος από αυτή την ημέρα

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το Σάββατο και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός στην Κύπρο και γέμισε τις... τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα
Αραιή σκόνη στο «μενού» του καιρού - Ανεβαίνει ο υδράργυρος από αυτή την ημέρα
Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια
Δασικό Κολλέγιο Κύπρου: Η νέα γενιά «φυλάκων» ρίχνεται στη μάχη – Το στοίχημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια

 08.05.2026 - 06:16
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός στην Κύπρο και γέμισε τις... τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο

 08.05.2026 - 06:29
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, χαμηλής κομματικής συσπείρωσης και αυξημένης αβεβαιότητας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η δημοσκόπηση της Stratego/IMR για την «Καθημερινή» καταγράφει ένα στοιχείο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία και παραμένει πρώτος σε θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών προσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

  •  08.05.2026 - 06:08
Ακυρώθηκε το μπλόκο των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά – Στο τραπέζι ο διάλογος με την Κυβέρνηση

Ακυρώθηκε το μπλόκο των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά – Στο τραπέζι ο διάλογος με την Κυβέρνηση

  •  08.05.2026 - 06:13
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους στο «T» :«Η απόφασή μου να κατέλθω στις εκλογές με το ΕΛΑΜ δεν είναι συγκυριακή»-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει στους πολίτες ψευδοδιλλήματα»

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους στο «T» :«Η απόφασή μου να κατέλθω στις εκλογές με το ΕΛΑΜ δεν είναι συγκυριακή»-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει στους πολίτες ψευδοδιλλήματα»

  •  08.05.2026 - 06:05
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα

  •  08.05.2026 - 06:38
Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια

Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια

  •  08.05.2026 - 06:16
Δασικό Κολλέγιο Κύπρου: Η νέα γενιά «φυλάκων» ρίχνεται στη μάχη – Το στοίχημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου

Δασικό Κολλέγιο Κύπρου: Η νέα γενιά «φυλάκων» ρίχνεται στη μάχη – Το στοίχημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου

  •  08.05.2026 - 06:15
Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

  •  07.05.2026 - 20:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα