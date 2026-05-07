Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

Απάνθρωπο; Φασιστικό; 100% παράνομο; Πολύ σωστά, γιατί είναι όλα αυτά. Και χειρότερο.

Όμως το να αναρτούν οι ΕΛΑΜίτες τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες με μηνύματα όπως αυτό της φωτογραφίας, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός... υγιούς προεκλογικού αγώνα, σωστά;

Βλέπετε, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, δεκανίκι της οποίας αποτελεί το απόλυτα συστημικό γΕΛΑΜε, τους έκανε ψιλοχαλάστρα διατυμπανίζοντας ότι έλυσε το μεταναστευτικό. Και το πιο παρανοϊκό; Αυτή τη φορά η κυβέρνηση δεν λέει μαλακίες.

Η εικόνα του μεταναστευτικού στην Κύπρο σήμερα είναι ριζικά διαφορετική από την κρίση της περιόδου 2022-2023. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στο συγκεκριμένο ζήτημα, μετατοπίζοντας το αφήγημα από την “έκτακτη ανάγκη” στην “αυστηρή διαχείριση”. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Κύπρος παρουσιάζει ένα θετικό ισοζύγιο με τις αποχωρήσεις (απελάσεις και εθελούσιες επιστροφές) να ξεπερνούν σταθερά τις νέες αφίξεις. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 11.000 αποχωρήσεις, τάση που συνεχίστηκε και το 2025, κατατάσσοντας την Κύπρο στην πρώτη θέση της ΕΕ σε αναλογία πληθυσμού. Εκμηδενίστηκε η γραφειοκρατία, η Κύπρος εναρμονίστηκε πλήρως με το Νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση που περιλαμβάνει ταχείες διαδικασίες στα σύνορα και υποχρεωτική καταγραφή συνεντεύξεων, ενώ ο χρόνος προσφυγής στο Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας μειώθηκε στις 20 ημέρες, επιταχύνοντας τις απελάσεις όσων απορρίπτονται. Δεν λέμε βέβαια ότι “λύθηκε το μεταναστευτικό” γιατί ένα νέο μπαμ σε Λίβανο ή Συρία και οι εισροές θα είναι και πάλι ανεξέλεγκτες. Μιλάμε όμως για καλύτερη διαχείριση, αυτό είναι γεγονός. Η Κύπρος έπαψε να θεωρείται ελκυστικός προορισμός, τα επιδόματα μειώθηκαν, οι έλεγχοι για παράνομη εργασία αυξήθηκαν και οι διαδικασίες ασύλου από 2 χρόνια έπεσαν στους 3-6 μήνες.

Οπότε αντιλαμβάνεστε πως όταν το μοναδικό χαρτί του ΕΛΑΜ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης και του ρυθμιστικού ρόλου στο πολιτικό σκηνικό, σαμποτάρεται από την ίδια την κυβέρνηση που στηρίζει με τόσο κόπο (και κόστος), τα παιδιά με τα μαύρα έπρεπε να βρουν νέο αφήγημα για το υπόλοιπο του προεκλογικού αγώνα. Κι επειδή δεν το΄χουν με το brainstorming καθώς απουσιάζει το πρώτο συνθετικό, πήγαν με την πρώτη μαλακία που πέταξε κάποιος σε ένα διάλειμμα μαραθωνίου Call of Duty (το κοντινότερο σε στρατό που έχουν φτάσει): “Ουγκ, να πούμε όι στο να υιοθετούν κοπελλούθκια οι π***δες;;;”. “Ουγκ, ουγκ” η απάντηση (διπλό σημαίνει κατάφαση).

Άσχετο αν στο μεταξύ ΠΟΤΕ και ΚΑΝΕΝΑΣ δεν συζήτησε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν ή σκοπεύει να το κάνει στο εγγύς μέλλον. Ακόμα και η ACCEPT ξέρει ότι το Σύμφωνο Συμβίωσης ήταν ίσως η τελευταία προοδευτική αναλαμπή που είδαμε από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ και ξέρουν ότι δεν μπορούν να ζορίσουν το θέμα περισσότερο - οι άνθρωποι ξέρουν ότι ζούμε στο Ιράν της Μεσογείου και για τις δυσάρεστες συγκυρίες που σχηματίζονται (και ανίερες συμμαχίες που ψήνονται) στη νέα Βουλή. Ο αγώνας για ΠΛΗΡΗ δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ εννοείται πως συνεχίζεται, απλά περιμένουμε την επόμενη θετική συγκυρία. Όμως προς το παρόν γεγονός είναι πως δεν τέθηκε θέμα τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια στην παρούσα φάση, η πινακίδα παραμένει ακόμα μια κλανιά του γΕΛΑΜε για να καλύψει την απουσία πολιτικών θέσεων για τα κρίσιμα ζητήματα του τόπου. Μήπως ακούσατε την ακροδεξιά να παραπονιέται για τα σκάνδαλα, το Videogate, τη “Σάντυ”, τη διαφθορά και την κρίση των θεσμών; Εδώ όντως γΕΛΑΜε! Ο καημός τους είναι αν θα παντρεύονται οι ΛΟΑΤΚΙ (αυτή η σχεδόν ψυχαναγκαστική εμμονή τους με τη σεξουαλικότητα των άλλων - είμαι σίγουρος πως έχει τον δικό της επιστημονικό όρο αλλά λέω να το αφήσω στους ειδικούς).

Ο νομικός και γραμματέας της Accept ΛΟΑΤΚΙ Στέφανος Ευαγγελίδης σημειώνει πως η συγκεκριμένη πινακίδα που βρίσκεται στον Στρόβολο είναι τοποθετημένη σε μια περιοχή με επτά περίπου σχολεία, στην οποία συχνάζουν παιδιά από 7-18 ετών. “Δεν πρέπει να γίνεται η σχολική διαδρομή το βήμα στιγματισμού των πολύχρωμων οικογενειών και των παιδιών τους. Επειδή, de facto, υπάρχουν παιδιά που έχουν δύο γονείς που είναι ομόφυλα ζευγάρια ή ακόμα και τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, τα οποία πηγαίνοντας κάθε μέρα στη διαδρομή αυτή, βλέπουν αυτό το σύνθημα και κατ’ επέκταση κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τη manosphere και αυτούς που κάνουν bullying σε άτομα που ανήκουν στην κοινότητα” δήλωσε, σημειώνοντας πως το θέμα τέθηκε ενώπιον της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού , Επιτρόπου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Δήμου Στροβόλου, από τους οποίους αναμένουν απάντηση. Την οποία λίγο-πολύ τη γνωρίζουμε.

Το αν φυσικά τραυματίζονται ψυχικά παιδιά, στιγματίζονται ή στοχοποιούνται για bullying από τα εκκολαπτόμενα φασιστάκια που έχουν κατακλύσει τα σχολεία είναι ψιλά γράμματα, τόσο για τον ακροδεξιό βόθρο όσο και γι’ αυτούς που τους σιγοντάρουν είτε κρυφά, είτε φανερά (ξέρουμε ήδη πολύ καλά ποια κόμματα ξερογλείφονται για τις ψήφους του ΕΛΑΜ στην εκλογή προέδρου της Βουλής) κι αυτοί είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση.

Η ψήφος στο ΕΛΑΜ δεν είναι διαμαρτυρία, επανάσταση ή τιμωρία. Είναι συνειδητή αποδοχή της ακροδεξιάς, φιλοναζιστικής ιδεολογίας του μίσους, του φόβου, του αυταρχισμού, της καταπίεσης και της προστασίας του σάπιου, διεφθαρμένου συστήματος. Κάντε ίσως το μοναδικό έντιμο πράγμα στη ζωή σας και παραδεχθείτε το επιτέλους. Πείτε “ναι, είμαστε φασίστες και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό” - θα δείτε πόσο λυτρωτικό θα αποβεί. Βλέπετε, σε αντίθεση με σας τους κρυφοφασίστες, οι ΛΟΑΤΚΙ που διαρκώς κατηγορείτε έχουν βγει εδώ και καιρό απ’ την ντουλάπα...