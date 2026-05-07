Το… ξέκοψε ο Φυτιρής στους κτηνοτρόφους – «Δεν θα επηρεαστεί η διακίνηση των πολιτών, θα αποτραπούν αν δοκιμάσουν να κλείσουν τον δρόμο»

Όπως ανέφερε ο Κώστας Φυτιρής, η απόφαση που πάρθηκε είναι να μην επηρεαστεί η διακίνηση των πολιτών.

Διευκρίνισε ότι δεν θα επιτραπεί η οποιαδήποτε κατάληψη δρόμων. «Αύριο θα λάβουμε τα μέτρα που πρέπει» τόνισε.

Όπως αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι σε ανακοίνωσή τους, σκοπός της κινητοποίησης είναι η επαναφορά και στήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και η διασφάλιση ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν όλα όσα δικαιούνται, με βάση τη συμβολή τους στην παραγωγή και την οικονομία.

Απαίτηση των κτηνοτρόφων είναι η ανάκληση των μαζικών θανατώσεων και η διατήρηση της ποσόστωσης γάλακτος. Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν πως παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, μέλη της αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας αλλά και για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων.

Προτεραιότητα της Αστυνομίας είναι η διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης των πολιτών και της ομαλής ροής της τροχαίας κίνησης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Διευκρινίζεται, ότι η Αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κλείσει οποιαδήποτε λωρίδα κυκλοφορίας ή τμήμα του οδικού δικτύου, ούτε θα υπάρξει αποκοπή ή παρεμπόδιση της τροχαίας κίνησης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινίσεις και έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενημερώσεις προς τους διοργανωτές.

Η Αστυνομία σέβεται και προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, πάντοτε όμως στο πλαίσιο της νομιμότητας και χωρίς να επηρεάζεται η δημόσια ασφάλεια, η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου και η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων.

Καλεί όλους όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών, επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλουν στη διατήρηση της ομαλής και ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.