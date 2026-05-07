Θλίψη στο Τμήμα Δασών: Έφυγε από τη ζωή τέως Περιφερειακός Λειτουργός - «Ξεχώρισε για την ανθρωπιά του»

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του τέως Περιφερειακού Δασικού Λειτουργού Πάφου, κ. Μιχάλη Μακρή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγους μόλις μήνες μετά την αφυπηρέτησή του.

Ο αγαπητός μας Μιχάλης Μακρής υπηρέτησε το Τμήμα Δασών με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης επί σειρά ετών. Εργάστηκε με ζήλο στον Τομέα Διαχείρισης, ακολούθως διετέλεσε καθηγητής στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση και καθοδήγηση νέων Λειτουργών του Τμήματος Δασών. Τα τελευταία 26 χρόνια της υπηρεσίας του, εργάστηκε στη Δασική Περιφέρεια Πάφου (Σταυρό της Ψώκας), ενώ τα τελευταία 16 χρόνια διετέλεσε Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός Πάφου, προσφέροντας πολύτιμο έργο στην προστασία και ανάπτυξη των δασών μας.

Ξεχώριζε για τον πράο χαρακτήρα του, τη συνεργασιμότητα και την ανθρωπιά του. Υπήρξε αγαπητός στους συναδέλφους και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, αφήνοντας πίσω του παράδειγμα επαγγελματισμού και αξιοπρέπειας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

Σύμφωνα με την αγγελία θανάτου:

• Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 08/05/2026 και ώρα 14:00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Παναγιά

• Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια

• Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.