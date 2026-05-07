Με σβηστούς αναμεταδότες πέντε πλοία μεταφοράς LNG πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, δείτε βίντεο

Από την έναρξη του πολέμου, οι εταιρίες που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) λαμβάνουν όλα τα μέτρα προφύλαξης, λόγω της «μεγάλης αξίας των πλοίων και του σχετικά περιορισμένου μεγέθους του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων», εξήγησε η αναλύτρια της Kpler Λόρα Πέιτζ.

Από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 21 Απριλίου μόνο ένα πλοίο μεταφοράς LNG, το Sohar, πέρασε, κενό φορτίου, τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Από τις 22 Απριλίου και μετά όμως καταγράφηκαν άλλα τέσσερα πλοία, τα οποία συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δύο από αυτά πέρασαν το Ορμούζ μεταφέροντας φορτίο: το Mubaraz στις 23 Απριλίου και το Mraweh στις 27 Απριλίου.

Το Mubaraz σταμάτησε να δίνει στίγμα από τις 28 Μαρτίου, αφού φόρτωσε LNG στις 2 Μαρτίου στο νησί Ντας των ΗΑΕ. Επανενεργοποίησε τον αναμεταδότη του στις 27 Απριλίου και τότε βρισκόταν στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ινδίας, με βάση στοιχεία των Global Fishing Watch και Bloomberg. Το Mraweh έδωσε στίγμα για τελευταία φορά στις 19 Απριλίου ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά του Χορ Φακάν των Εμιράτων, στην είσοδο του Κόλπου.



Την Τετάρτη επανεμφανίστηκε, κοντά στον Πορθμό της Μαλάκα, με προορισμό την Ιαπωνία. Αυτό το υγραεριοφόρο πλοίο μεταφέρει αποκλειστικά LNG από το νησί Ντας, συνήθως με προορισμό την Κίνα, την Ινδία ή την Ιαπωνία, με βάση το ιστορικό του από το 2020 που είναι διαθέσιμο στην Kpler. Η εταιρεία εκτιμά ότι μπήκε στον Κόλπο από το Ορμούζ στις 22 Απριλίου, φόρτωσε στις 24 και ξαναβγήκε από τον Κόλπο στις 27, πάντα με σβηστό τον αναμεταδότη του.



