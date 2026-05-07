Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜε σβηστούς αναμεταδότες πέντε πλοία μεταφοράς LNG πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Με σβηστούς αναμεταδότες πέντε πλοία μεταφοράς LNG πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, δείτε βίντεο

 07.05.2026 - 20:22
Με σβηστούς αναμεταδότες πέντε πλοία μεταφοράς LNG πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, δείτε βίντεο

Ο διάπλους πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό άεριο (LNG) από τα Στενά του Ορμούζ, που είχε διακοπεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ξανάρχισε «διακριτικά»: Συγκεκριμένα, πέντε τέτοια πλοία πέρασαν, με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους, τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler.

Από την έναρξη του πολέμου, οι εταιρίες που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) λαμβάνουν όλα τα μέτρα προφύλαξης, λόγω της «μεγάλης αξίας των πλοίων και του σχετικά περιορισμένου μεγέθους του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων», εξήγησε η αναλύτρια της Kpler Λόρα Πέιτζ.

Από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 21 Απριλίου μόνο ένα πλοίο μεταφοράς LNG, το Sohar, πέρασε, κενό φορτίου, τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Από τις 22 Απριλίου και μετά όμως καταγράφηκαν άλλα τέσσερα πλοία, τα οποία συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δύο από αυτά πέρασαν το Ορμούζ μεταφέροντας φορτίο: το Mubaraz στις 23 Απριλίου και το Mraweh στις 27 Απριλίου.

Το Mubaraz σταμάτησε να δίνει στίγμα από τις 28 Μαρτίου, αφού φόρτωσε LNG στις 2 Μαρτίου στο νησί Ντας των ΗΑΕ. Επανενεργοποίησε τον αναμεταδότη του στις 27 Απριλίου και τότε βρισκόταν στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ινδίας, με βάση στοιχεία των Global Fishing Watch και Bloomberg. Το Mraweh έδωσε στίγμα για τελευταία φορά στις 19 Απριλίου ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά του Χορ Φακάν των Εμιράτων, στην είσοδο του Κόλπου.

Την Τετάρτη επανεμφανίστηκε, κοντά στον Πορθμό της Μαλάκα, με προορισμό την Ιαπωνία. Αυτό το υγραεριοφόρο πλοίο μεταφέρει αποκλειστικά LNG από το νησί Ντας, συνήθως με προορισμό την Κίνα, την Ινδία ή την Ιαπωνία, με βάση το ιστορικό του από το 2020 που είναι διαθέσιμο στην Kpler. Η εταιρεία εκτιμά ότι μπήκε στον Κόλπο από το Ορμούζ στις 22 Απριλίου, φόρτωσε στις 24 και ξαναβγήκε από τον Κόλπο στις 27, πάντα με σβηστό τον αναμεταδότη του.

Δύο άλλα υγραεριοφόρα κατάφεραν να μπουν στον Κόλπο, κενά φορτίου. Το Al Harma έσβησε τον αναμεταδότη του στις 19 Απριλίου στα ανοιχτά του Χορ Φακάν (όπως και το Mraweh), διέσχισε τα Στενά στις 25 Απριλίου και φόρτωσε στο Ντας στις 5 Μαΐου. Το Marigold πέρασε στις 4 Μαΐου. Τα δύο αυτά πλοία εξακολουθούν να μην δίνουν στίγμα και, σύμφωνα με την Kpler, δεν έχουν ξαναβγεί από τον Κόλπο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει Έλληνας τραγουδιστής: Γνωστός δημοσιογράφος με έπαιρνε τηλέφωνο, μου μιλούσε με γυναικεία φωνή και αυνανιζόταν παράλληλα
«Έκλεψε την παράσταση» ο Φειδίας με το ζεϊμπέκικο στον γάμο του - Η αντίδραση των καλεσμένων - Δείτε βίντεο
Σοβαρή καταγγελία μητέρας για εφιαλτικές στιγμές σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Το παιδί μου ούρλιαζε στον διάδρομο»
Νέος τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά: Πώς τα εντόπισαν – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίνα Βαρνάβα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Μυλωνάς στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 07.05.2026 - 20:00
Επόμενο άρθρο

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Δεν θα επιτρέψουν το κλείσιμο λωρίδας οι Αρχές - Στην ΑΔΕ Λάρνακας ο Φυτιρής

 07.05.2026 - 20:35
Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

  •  07.05.2026 - 14:17
Επίσκεψη Προέδρου σε ΗΑΕ: Η Κύπρος που χτίζει συμμαχίες και φέρνει αποτελέσματα

Επίσκεψη Προέδρου σε ΗΑΕ: Η Κύπρος που χτίζει συμμαχίες και φέρνει αποτελέσματα

  •  07.05.2026 - 14:16
Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Δεν θα επιτρέψουν το κλείσιμο λωρίδας οι Αρχές - Στην ΑΔΕ Λάρνακας ο Φυτιρής

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Δεν θα επιτρέψουν το κλείσιμο λωρίδας οι Αρχές - Στην ΑΔΕ Λάρνακας ο Φυτιρής

  •  07.05.2026 - 20:35
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
ΑΗΚ: Πότε θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος – Οι δύο προϋποθέσεις

ΑΗΚ: Πότε θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος – Οι δύο προϋποθέσεις

  •  07.05.2026 - 16:02
Νέα απάτη: Έτσι προσπαθούν να σας ξεγελάσουν μέσω τηλεφώνου - Τι να αποφύγετε

Νέα απάτη: Έτσι προσπαθούν να σας ξεγελάσουν μέσω τηλεφώνου - Τι να αποφύγετε

  •  07.05.2026 - 18:21
Επικίνδυνη κίνηση από οδηγό στην Κύπρο - Κουβαλούσε εκτεθειμένα παλιοσίδερα με όχημα στον αυτοκινητόδρομο –Δείτε φωτογραφία

Επικίνδυνη κίνηση από οδηγό στην Κύπρο - Κουβαλούσε εκτεθειμένα παλιοσίδερα με όχημα στον αυτοκινητόδρομο –Δείτε φωτογραφία

  •  07.05.2026 - 19:20
Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

  •  07.05.2026 - 20:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα