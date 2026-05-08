Δίνει μάχη για τη ζωή ο 12χρονος μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
 08.05.2026 - 07:12
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 12χρονος μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι

Ολοκληρώθηκε το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο.

Η δύσκολη χειρουργική επέμβαση ξεκίνησε το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ όχημα.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Αμέσως μετά το χειρουργείο, ο 12χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να τονίζουν πως τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.

Πέρα από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το παιδί φέρει κάταγμα στο αριστερό πόδι, αλλά και τραύματα στον θώρακα.

Το χρονικό του σοβαρού ατυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (7/5), όταν ο 12χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Αθανασίου Τσίγκου, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το πατίνι φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα περίπου 25 χιλιομέτρων την ώρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί φαίνεται να παραβίασε σήμα STOP και να βγήκε στην οδό Θρασυβούλου, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ επιβατικό όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ο 12χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν από την πρώτη στιγμή την κατάσταση της υγείας του ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι εξετάσεις έδειξαν εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και σοβαρά κατάγματα στο πόδι και στον θώρακα, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να προχωρήσουν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

ΠΗΓΗ: In.gr

Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν σε «αυτοάμυνα» - Για παραβίαση της εκεχειρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη

Χάος σε γνωστό ουζερί: Τον έπιασε να μιλά με εργαζόμενη - Άγριος καβγάς κατέληξε σε συλλήψεις

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, χαμηλής κομματικής συσπείρωσης και αυξημένης αβεβαιότητας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η δημοσκόπηση της Stratego/IMR για την «Καθημερινή» καταγράφει ένα στοιχείο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία και παραμένει πρώτος σε θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών προσώπων.

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

  •  08.05.2026 - 06:08
Ακυρώθηκε το μπλόκο των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά – Στο τραπέζι ο διάλογος με την Κυβέρνηση

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους στο «T» :«Η απόφασή μου να κατέλθω στις εκλογές με το ΕΛΑΜ δεν είναι συγκυριακή»-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει στους πολίτες ψευδοδιλλήματα»

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα

Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια

Δασικό Κολλέγιο Κύπρου: Η νέα γενιά «φυλάκων» ρίχνεται στη μάχη – Το στοίχημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου

Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

