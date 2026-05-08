Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν σε «αυτοάμυνα» - Για παραβίαση της εκεχειρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός, επιτιθέμενες εναντίον πλοίων κοντά στο στενό του Ορμούζ, με ανακοίνωσή της την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (...) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το IRIB. Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε αμερικανικό μέσο υποστήριξε πως οι επιθέσεις ενάντια στο Ιράν ήταν ένα "φιλικό χτύπημα" και πως η εκεχειρία είναι ακόμη σε ισχύ.

Ωστόσο λίγο αργότερα σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε με πιο σκληρή ρητορική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει:

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Δεν υπήρξε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκαλέσαμε μεγάλες ζημιές στους ιρανούς επιτιθέμενους. Αυτοί καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με πολλά μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσουν το πλήρως αποκεφαλισμένο ναυτικό τους. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στη θάλασσα.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και με τα drones, τα οποία καταστράφηκαν στον αέρα και έπεσαν όμορφα στην επιφάνεια του ωκεανού, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ! Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας μπλόκαδα, η οποία είναι πραγματικά ένα "τείχος από ατσάλι".».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr