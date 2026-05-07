ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Τελεσίγραφο Τραμπ στην ΕΕ: Διορία μέχρι τις 4 Ιουλίου να εκπληρώσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

 07.05.2026 - 23:52
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε προθεσμία έως την 4η Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από χώρες-μέλη της ΕΕ θα εκτοξευτούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει το δικό της μέρος της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στα χρονικά», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Επισημαίνοντας πως η ΕΕ οφείλει να μειώσει τους δασμούς της στο μηδέν, ο Τραμπ υπογραμμίζει: «Συμφώνησα να της δώσω (σ.σ. της ΕΕ) προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας. Διαφορετικά, δυστυχώς, οι δασμοί σε βάρος της θα εκτοξευτούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Τραμπ, συμφώνησαν ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». «Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό, δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα που θα μπορούσε να σκοτώσει εκατομμύρια», συμπλήρωσε ο Τραμπ.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Χάος στο ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ με χρήση χημικών και παρέμβαση της Αστυνομίας: Κατέληξε με χειροπέδες 19χρονος οπαδός

 07.05.2026 - 23:27
Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Χωρίς την παρουσία ΜΜΕ επιτόπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 4 το απόγευμα η νέα συνάντηση των δύο ηγετών την οποία φιλοξενεί στην οικία του στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν πίσω από κλειστές πόρτες: Στο τραπέζι οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

  •  07.05.2026 - 14:17
Επίσκεψη Προέδρου σε ΗΑΕ: Η Κύπρος που χτίζει συμμαχίες και φέρνει αποτελέσματα

  •  07.05.2026 - 14:16
Με παρέμβαση του ΠτΔ ακυρώθηκε η αυριανή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων

  •  07.05.2026 - 22:52
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Χάος στο ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ με χρήση χημικών και παρέμβαση της Αστυνομίας: Κατέληξε με χειροπέδες 19χρονος οπαδός

  •  07.05.2026 - 23:27
Σφοδρή σύγκρουση με δύο οχήματα στη Λευκωσία - Στο σημείο Αστυνομία -Δείτε φωτογραφία

  •  07.05.2026 - 21:41
Επικίνδυνη κίνηση από οδηγό στην Κύπρο - Κουβαλούσε εκτεθειμένα παλιοσίδερα με όχημα στον αυτοκινητόδρομο –Δείτε φωτογραφία

  •  07.05.2026 - 19:20
Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

  •  07.05.2026 - 20:51

