ΑρχικήΚοινωνίαΜε παρέμβαση του ΠτΔ ακυρώθηκε η αυριανή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων
Με παρέμβαση του ΠτΔ ακυρώθηκε η αυριανή διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων

 07.05.2026 - 22:52
Η ομάδα "Η Φωνή των Κτηνοτρόφων" ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι η προγραμματισμένη αυριανή διαμαρτυρία ακυρώνεται, μετά από πρωτοβουλία του Προεδρικού, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας για έναρξη διαβούλευσης.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων.

"Μέσα από τη διαδικασία αυτή, μας δόθηκε χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας ώστε να εξεταστούν τα αιτήματα που έχουμε θέσει" , αναφέρεται.

Οι κτηνοτρόφοι προσθέτουν ότι "για πρώτη φορά βλέπουμε διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας και, γι’ αυτό, αποφασίσαμε να δώσουμε χώρο στον διάλογο και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων".

Σημειώνεται ότι η αναστολή της διαμαρτυρίας γίνεται με καλή πίστη και με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της κτηνοτροφίας.

"Παραμένουμε ενωμένοι, σε επαγρύπνηση και θα αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα μας ανάλογα με τις εξελίξεις", καταλήγει η ανακοίνωση.

 

