Χάος στο ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ με χρήση χημικών και παρέμβαση της Αστυνομίας: Κατέληξε με χειροπέδες 19χρονος οπαδός

Ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει ότι λίγο πριν από την λήξη του αγώνα και ενώ το σκορ ήταν 3-4 υπέρ του ΑΠΟΕΛ , φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν προς τον πάγκο των φιλοξενούμενων και των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ.

Έγινε είσοδος αντιοχλαγωγικων διμοιριών εντός του γηπέδου και απωθήθηκαν οι φίλαθλοι εκτός γηπέδου. Όπως ενημερώνει η Αστυνομία, οι οπαδοί της ΑΕΛ συνέχισαν να ρίχνουν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των μελών της Αστυνομίας και έγινε χρήση χημικών για να τους διαλύσουν. Από τη ρίψη αντικειμένων προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του γηπέδου και σε δύο οχήματα.

Έγινε μια σύλληψη φίλαθλου της ΑΕΛ ηλικίας 19 ετών για οχλαγωγία.

Το ΤΑΕ Λεμεσού ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης.

