Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΑπό τη διάγνωση καρκίνου παχέος εντέρου στον Μαραθώνιο - Η συγκλονιστική ιστορία του 30χρονου Άντυ
ΥΓΕΙΑ

Από τη διάγνωση καρκίνου παχέος εντέρου στον Μαραθώνιο - Η συγκλονιστική ιστορία του 30χρονου Άντυ

 08.05.2026 - 07:44
Από τη διάγνωση καρκίνου παχέος εντέρου στον Μαραθώνιο - Η συγκλονιστική ιστορία του 30χρονου Άντυ

Όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι δήλωσαν συμμετοχή για τον Μαραθώνιο του Λονδίνου 2026, ο Andy Spary δεν ήταν ανάμεσά τους. Εκείνη την περίοδο, ο πρώην αθλητής skateboarding από το νότιο Λονδίνο ερχόταν αντιμέτωπος με μια διάγνωση που επρόκειτο να αλλάξει τη ζωή του.

Το 2024, ο 30χρονος τότε Andy υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση για ένα πρόβλημα που αρχικά θεωρήθηκε απόστημα, πιθανόν συνδεδεμένο με τη νόσο του Crohn από την οποία έπασχε. Παρά τις καθησυχαστικές εκτιμήσεις των γιατρών, η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε μια διαφορετική πραγματικότητα: καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, μια σπάνια μορφή που εντοπιζόταν στην περιοχή των γλουτών.

Δύο χρόνια αργότερα, κατάφερε να τερματίσει τον πρώτο του μαραθώνιο σε χρόνο 3 ωρών και 25 λεπτών.

Η μάχη με τον καρκίνο και η δύναμη της άσκησης

Πριν κόψει το νήμα του τερματισμού του πραγματικού μαραθωνίου, ακολούθησε ένας απαιτητικός και μακρύς μαραθώνιος θεραπείας. Ο Andy υποβλήθηκε σε εντατικό πρόγραμμα που περιλάμβανε επέμβαση στομίας, πολύμηνη χημειοθεραπεία και πέντε εβδομάδες ακτινοθεραπείας. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σωματική δραστηριότητα.

«Έκανα χημειοθεραπείες κάθε δύο εβδομάδες. Μέχρι την Παρασκευή ένιωθα εξαντλημένος, αλλά λίγες ημέρες μετά ξαναέβγαινα για τρέξιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Euronews Health.

Ήταν η περίοδος που ξεκίνησε να μοιράζεται την εμπειρία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας ανοιχτά τόσο για τις δύσκολες στιγμές όσο και για την ανάγκη αισιοδοξίας. Όπως σημειώνει, η στήριξη που έλαβε, τόσο διαδικτυακά όσο και από το στενό του περιβάλλον, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην πορεία του.

Η μεγάλη επέμβαση και η επιστροφή

Πριν από περίπου 11 μήνες, υποβλήθηκε σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου, η οποία περιλάμβανε τμήματα του παχέος εντέρου, του ορθού και των γύρω ιστών, ενώ ακολούθησε και επανορθωτική χειρουργική.

Οι πρώτες εβδομάδες της ανάρρωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Στην αρχή, δεν μπορούσε να αγγίξει τα πόδια του ή να περπατήσει σωστά. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να επιστρέψει σταδιακά στη δραστηριότητα, προπονούμενος τελικά για δύο ημιμαραθωνίους και τον Μαραθώνιο του Λονδίνου.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκατάστασή του έπαιξε και η συμμετοχή του στην φιλανθρωπική οργάνωση Trekstock, που στηρίζει νέους ανθρώπους με καρκίνο, ενθαρρύνοντάς τους να παραμένουν ενεργοί. Μέσα από αυτή τη δράση, εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στον Μαραθώνιο, ενώ παράλληλα συγκέντρωσε χρήματα για τον σκοπό αυτό – έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 4 χιλιάδες ευρώ.

Παρότι ήταν ήδη δραστήριος, η επαφή με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας που βίωναν παρόμοιες καταστάσεις τον βοήθησε σημαντικά στην ψυχολογική και σωματική του αποκατάσταση.

Ο Andy επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει έντονο στίγμα γύρω από τον καρκίνο, το οποίο συνδέεται με παλαιότερες αντιλήψεις. «Κάποτε ο καρκίνος θεωρούνταν σχεδόν πάντα θανατική καταδίκη. Σήμερα όμως αυτό δεν ισχύει. Η ιατρική έχει προχωρήσει σημαντικά και τα ποσοστά επιβίωσης έχουν αυξηθεί», τονίζει. «Υπάρχουν τόσες πολλές εξελίξεις στις θεραπείες και στις μεθόδους. Το ποσοστό ανάρρωσης είναι πολύ υψηλότερο» συμπληρώνει.

Όπως δηλώνει, η ανάρρωση από μια τόσο σοβαρή επέμβαση μπορεί να διαρκέσει έως και 18 μήνες, ωστόσο ο ίδιος αισθάνεται ότι βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον στόχο του. Η ιστορία του αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της επιμονής, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της εμπιστοσύνης στη σύγχρονη ιατρική.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Βρέθηκε τυχερός στην Κύπρο και γέμισε τις... τσέπες του - Πόσα κέρδισε και πού παίχτηκε το δελτίο
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα
Αραιή σκόνη στο «μενού» του καιρού - Ανεβαίνει ο υδράργυρος από αυτή την ημέρα
Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια
Δασικό Κολλέγιο Κύπρου: Η νέα γενιά «φυλάκων» ρίχνεται στη μάχη – Το στοίχημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο τραπέζι ξανά το Κυπριακό - Νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Ερχιουρμάν

 08.05.2026 - 07:33
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, χαμηλής κομματικής συσπείρωσης και αυξημένης αβεβαιότητας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η δημοσκόπηση της Stratego/IMR για την «Καθημερινή» καταγράφει ένα στοιχείο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία και παραμένει πρώτος σε θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών προσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

  •  08.05.2026 - 06:08
Ακυρώθηκε το μπλόκο των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά – Στο τραπέζι ο διάλογος με την Κυβέρνηση

Ακυρώθηκε το μπλόκο των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά – Στο τραπέζι ο διάλογος με την Κυβέρνηση

  •  08.05.2026 - 06:13
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους στο «T» :«Η απόφασή μου να κατέλθω στις εκλογές με το ΕΛΑΜ δεν είναι συγκυριακή»-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει στους πολίτες ψευδοδιλλήματα»

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους στο «T» :«Η απόφασή μου να κατέλθω στις εκλογές με το ΕΛΑΜ δεν είναι συγκυριακή»-«Η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέτει στους πολίτες ψευδοδιλλήματα»

  •  08.05.2026 - 06:05
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ο αγώνας futsal που κατέληξε σε χάος - Από δακρυγόνα και κροτίδες μέχρι ζημιές σε οχήματα

  •  08.05.2026 - 06:38
Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια

Ακτοπλοϊκή σύνδεση: «Τρέχουν» οι κρατήσεις για το πλοίο - Ήδη σχεδόν sold out συγκεκριμένα δρομολόγια

  •  08.05.2026 - 06:16
Δασικό Κολλέγιο Κύπρου: Η νέα γενιά «φυλάκων» ρίχνεται στη μάχη – Το στοίχημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου

Δασικό Κολλέγιο Κύπρου: Η νέα γενιά «φυλάκων» ρίχνεται στη μάχη – Το στοίχημα της φετινής αντιπυρικής περιόδου

  •  08.05.2026 - 06:15
Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

Ακρίβεια, διαφθορά, κρίση θεσμών; Μόλις μάθαμε τι γκέι περισσότερο τους ΕΛΑΜίτες

  •  07.05.2026 - 20:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα