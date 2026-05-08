Από τη διάγνωση καρκίνου παχέος εντέρου στον Μαραθώνιο - Η συγκλονιστική ιστορία του 30χρονου Άντυ

Το 2024, ο 30χρονος τότε Andy υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση για ένα πρόβλημα που αρχικά θεωρήθηκε απόστημα, πιθανόν συνδεδεμένο με τη νόσο του Crohn από την οποία έπασχε. Παρά τις καθησυχαστικές εκτιμήσεις των γιατρών, η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε μια διαφορετική πραγματικότητα: καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, μια σπάνια μορφή που εντοπιζόταν στην περιοχή των γλουτών.

Δύο χρόνια αργότερα, κατάφερε να τερματίσει τον πρώτο του μαραθώνιο σε χρόνο 3 ωρών και 25 λεπτών.

Η μάχη με τον καρκίνο και η δύναμη της άσκησης

Πριν κόψει το νήμα του τερματισμού του πραγματικού μαραθωνίου, ακολούθησε ένας απαιτητικός και μακρύς μαραθώνιος θεραπείας. Ο Andy υποβλήθηκε σε εντατικό πρόγραμμα που περιλάμβανε επέμβαση στομίας, πολύμηνη χημειοθεραπεία και πέντε εβδομάδες ακτινοθεραπείας. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σωματική δραστηριότητα.

«Έκανα χημειοθεραπείες κάθε δύο εβδομάδες. Μέχρι την Παρασκευή ένιωθα εξαντλημένος, αλλά λίγες ημέρες μετά ξαναέβγαινα για τρέξιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Euronews Health.

Ήταν η περίοδος που ξεκίνησε να μοιράζεται την εμπειρία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας ανοιχτά τόσο για τις δύσκολες στιγμές όσο και για την ανάγκη αισιοδοξίας. Όπως σημειώνει, η στήριξη που έλαβε, τόσο διαδικτυακά όσο και από το στενό του περιβάλλον, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην πορεία του.

Η μεγάλη επέμβαση και η επιστροφή

Πριν από περίπου 11 μήνες, υποβλήθηκε σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου, η οποία περιλάμβανε τμήματα του παχέος εντέρου, του ορθού και των γύρω ιστών, ενώ ακολούθησε και επανορθωτική χειρουργική.

Οι πρώτες εβδομάδες της ανάρρωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Στην αρχή, δεν μπορούσε να αγγίξει τα πόδια του ή να περπατήσει σωστά. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να επιστρέψει σταδιακά στη δραστηριότητα, προπονούμενος τελικά για δύο ημιμαραθωνίους και τον Μαραθώνιο του Λονδίνου.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκατάστασή του έπαιξε και η συμμετοχή του στην φιλανθρωπική οργάνωση Trekstock, που στηρίζει νέους ανθρώπους με καρκίνο, ενθαρρύνοντάς τους να παραμένουν ενεργοί. Μέσα από αυτή τη δράση, εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στον Μαραθώνιο, ενώ παράλληλα συγκέντρωσε χρήματα για τον σκοπό αυτό – έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 4 χιλιάδες ευρώ.

Παρότι ήταν ήδη δραστήριος, η επαφή με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας που βίωναν παρόμοιες καταστάσεις τον βοήθησε σημαντικά στην ψυχολογική και σωματική του αποκατάσταση.

Ο Andy επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει έντονο στίγμα γύρω από τον καρκίνο, το οποίο συνδέεται με παλαιότερες αντιλήψεις. «Κάποτε ο καρκίνος θεωρούνταν σχεδόν πάντα θανατική καταδίκη. Σήμερα όμως αυτό δεν ισχύει. Η ιατρική έχει προχωρήσει σημαντικά και τα ποσοστά επιβίωσης έχουν αυξηθεί», τονίζει. «Υπάρχουν τόσες πολλές εξελίξεις στις θεραπείες και στις μεθόδους. Το ποσοστό ανάρρωσης είναι πολύ υψηλότερο» συμπληρώνει.

Όπως δηλώνει, η ανάρρωση από μια τόσο σοβαρή επέμβαση μπορεί να διαρκέσει έως και 18 μήνες, ωστόσο ο ίδιος αισθάνεται ότι βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον στόχο του. Η ιστορία του αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της επιμονής, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της εμπιστοσύνης στη σύγχρονη ιατρική.

