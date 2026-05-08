Μην το χάσεις: Το νέο all-day spot στη Λεμεσό που ήδη συζητιέται - Δείτε φωτογραφίες

Το all-day dining spot ήρθε να πάρει τη θεση του Hobo Mediterraneo, φέρνοντας μαζί της αέρα Μεσογείου, φωτιάς και αυθεντικής φιλοξενίας.

Πρόκειται για το Azura, ένα κομψό εστιατόριο, όπου κυριαρχούν τα φυσικά υλικά και χρώματα όπως το λευκό και το κόκκινο, όπου η craft μεσογειακή κουζίνα αποκτά σύγχρονη ταυτότητα, μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές γεύσεις.

Με φιλοσοφία που βασίζεται στη γη, το νερό και τη φωτιά, το Azura δίνει έμφαση στην πρώτη ύλη (την εποχικότα) και στις φυσικές τεχνικές μαγειρέματος, αναδεικνύοντας τη βαθιά γεύση κάθε πιάτου. Εξ ου και στο μενού του θα βρεις από δροσερά starters και comfort dips, μέχρι seafood επιλογές, premium κοπές κρέατος και πιάτα στη φωτιά, προτείνοντας επιλογές που κινούνται σε γνώριμες μεσογειακές γραμμές με πιο σύγχρονη προσέγγιση.

Sea carpaccio με γαρίδα και εσπεριδοειδή, steak tartare, beef και lamb kebab, χταπόδι στη φωτιά, salt-crust sea bass, αλλά και μια διαφορετική εκδοχή μουσακά, ενώ τα desserts ολοκληρώνουν ιδανικά την εμπειρία.

Της κουζίνας του Azura ηγείται ο Yevhen Hrebenyk, ο Ουκρανός σεφ που ξεχώρισε μέσα από το MasterChef Ukraine: Professionals Season 2. Με εθνική αναγνώριση για την τεχνική του ακρίβεια, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη γαστρονομική του προσέγγιση, φέρνει στο Azura μια κουζίνα που ισορροπεί ανάμεσα στη μεσογειακή απλότητα και τη μοντέρνα fine dining αισθητική.

Με ανεπιτήδευτη αισθητική, χαλαρή ατμόσφαιρα και θέα στη μαρίνα, το Azura φιλοδοξεί να γίνει εκείνο το μέρος όπου θα ξεκινάς τη μέρα σου με καφέ, θα συνεχίζεις με lunch ή cocktails και θα καταλήγεις σε ένα μεγάλο τραπέζι γεμάτο γεύσεις και κουβέντες μέχρι αργά το βράδυ.

(99221841) Μαρίνα Λεμεσού, κτήριο Ε7, Λεμεσός. Δ-Κ 09.00-23.30.

Με πληροφορίες από checkincyprus.com