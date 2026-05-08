ΑρχικήTravel
Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς με νέα δρομολόγια - Λεπτομέρειες

 08.05.2026 - 09:30
Η TUS Airways ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με την προσθήκη ακόμη ενός αεροσκάφους Airbus A320, το οποίο αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η ενίσχυση του στόλου πραγματοποιείται σε μια περίοδο σύνθετων περιφερειακών εξελίξεων και αποτελεί ένδειξη της στρατηγικής ανθεκτικότητας της αεροπορικής εταιρείας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι, μετά την αποκατάσταση σημαντικών αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και την έναρξη νέων δρομολογίων προς προορισμούς όπως η Βαρκελώνη και η Πράγα, το νέο αεροσκάφος θα επιτρέψει την αύξηση της συχνότητας πτήσεων από τη Λάρνακα και την Πάφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εκτελών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της TUS Airways, Πάνος Βογιατζής, δήλωσε ότι η επέκταση του στόλου αποτελεί «ξεκάθαρη ένδειξη της εμπιστοσύνης μας στην κυπριακή αγορά αερομεταφορών και στον ρόλο μας ως ηγετικού αερομεταφορέα της χώρας».

Όπως ανέφερε, με την προσθήκη του νέου Airbus A320 η εταιρεία ενισχύει την ευελιξία της ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιβατών, στηρίζοντας παράλληλα τον τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξίδια στην περιοχή.

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανθεκτικότητα Χριστοδουλίδη σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, χαμηλής κομματικής συσπείρωσης και αυξημένης αβεβαιότητας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, η δημοσκόπηση της Stratego/IMR για την «Καθημερινή» καταγράφει ένα στοιχείο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία και παραμένει πρώτος σε θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών προσώπων.

