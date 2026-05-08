Σοκαριστική υπόθεση: Γιατρός αφαίρεσε λάθος όργανο από ασθενή σε χειρουργείο και προκάλεσε τον θάνατό του

Ο 44χρονος χειρουργός, παραδέχτηκε σε κατάθεσή του ότι κατά την προγραμματισμένη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, αφαίρεσε το ήπαρ αντί για τον σπλήνα, εξαιτίας της συναισθηματικής του αναστάτωσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Το τραγικό λάθος είχε ως αποτέλεσμα την ακατάσχετη αιμορραγία και τελικά τον θάνατο του 70χρονου ασθενούς, του Ουίλιαμ Μπράιαν.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Δρ. Σακνόφσκι εξήγησε ότι η επέμβαση έγινε πιο δύσκολη λόγω σοβαρών επιπλοκών, όπως η αιμορραγία και διόγκωση του παχέρος εντέρου που εμπόδιζε την όρασή του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η συναισθηματική ένταση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της επιπλοκής τον εμπόδισε να διακρίνει σωστά τα όργανα, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο λάθος.

Η οικογένεια λέει ότι ο γιατρός προσπάθησε να κρύψει το λάθος του

Η σοκαριστική παραδοχή από τον γιατρό έγινε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, με τη σύζυγο του θύματος, Μπέβερλι Μπράιαν, να τον μηνύει για αμέλεια. Παράληλλα, η οικογένεια του Μπράιαν ισχυρίζεται ότι ο γιατρός προσπάθησε να καλύψει το λάθος του, λέγοντας ότι ο σπλήνας ήταν τόσο διευρυμένος που είχε μετακινηθεί στην αντίθετη πλευρά του σώματος, κάτι που αργότερα αποδείχθηκε αναληθές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι ο χειρουργός έκανε σειρά από λάθη κατά τη διάρκεια της επέμβασης, όπως η αλλαγή από τη λαπαροσκοπική σε ανοιχτή χειρουργική μέθοδο, λόγω της κακής ορατότητας, καθώς και η αποτυχία του να ζητήσει βοήθεια από άλλους ειδικούς για την κατάσταση του ασθενούς.

Ο 44χρονος, ο οποίος έχει ήδη χάσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται, με τον γιατρό να αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 19 Μαΐου.

