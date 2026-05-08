Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

 08.05.2026 - 21:24
Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση Σάντη, με τις κυπριακές αρχές να αναμένουν πλέον τα τελευταία πορίσματα από Europol και FBI, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελικό πόρισμα των ανακριτικών αρχών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα των ξένων εμπειρογνωμόνων που συνέδραμαν στις έρευνες, αναμένεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ακολούθως, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες, ενώ θα ενημερωθεί και ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο οποίος θα έχει ενημέρωση προς τον αρμόδιο Υπουργό. Στο ανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δεδομένα από τηλεφωνικές συσκευές, περίπου 80 καταθέσεις, εκατοντάδες μηνύματα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κινήσεις εισόδου στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, αλλά και τεκμήρια από επιχειρήσεις όπου εργοδοτήθηκε η 45χρονη. Παράλληλα, στο επίκεντρο των εξελίξεων παραμένει και ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με κουβάδες στα χέρια πολίτες έδιναν μάχη με την φωτιά στο Καϊμακλί - Έτρεξε στο σημείο να βοηθήσει ο Φειδίας - Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο νέος CEO της Cyta - Το βιογραφικό του
Για τους καλοφαγάδες: Νέο ταβερνάκι άνοιξε πρόσφατα με όλους τους κλασσικούς μεζέδες της «φουκούς» αλλά και οφτό κλέφτικο - Δείτε φωτογραφίες
«Οι γάροι της ημέρας»: Οι χώροι είναι για τις οικογένειες με παιδικό καροτσάκι όχι για να μπεις πιο γρήγορα στο mall - Φωτογραφία
Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας: Πότε ξεκινά η καταβολή τους - Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά
Θλίψη: Πέθανε η Βασιλική Προύντζου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

 08.05.2026 - 20:58
Επόμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: «Αυτή τη στιγμή μπροστά μας δεν υπάρχει τέτοια πρόταση» για 5+1

 08.05.2026 - 21:32
Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

  •  08.05.2026 - 19:45
Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

  •  08.05.2026 - 21:24
ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

ΒΙΝΤΕΟ: Το «στρίμωγμα» του Νικόλα και το εκλογικό «στοίχημα» του Φειδία που άναψε φωτιές - «Θυσιάζεις τις 130.000 της Ευρωβουλής;»

  •  08.05.2026 - 22:17
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

Απάντησε στον Φειδία η Πολιτική Αεροπορία για το drone show του γάμου - Τον «αδειάζει» για τις καταγγελίες περί διαφθοράς

  •  08.05.2026 - 20:32
Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Τράμπ: Ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

  •  08.05.2026 - 21:40
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα πιο συχνά “ψέματα” που λένε οι Κύπριοι στις γυναίκες τους - Ουπς!! Δεν θα πιστέψεις ποια είναι στη λίστα!!

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι τα πιο συχνά “ψέματα” που λένε οι Κύπριοι στις γυναίκες τους - Ουπς!! Δεν θα πιστέψεις ποια είναι στη λίστα!!

  •  08.05.2026 - 19:28
«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

«Queen!» – Πανικός στα social media για την Αντιγόνη μετά την πρόβα της Eurovision - Δείτε Βίντεο

  •  08.05.2026 - 20:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα