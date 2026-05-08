Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την υπόθεση Σάντη – Αναμένονται πορίσματα από Europol και FBI

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελικό πόρισμα των ανακριτικών αρχών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα των ξένων εμπειρογνωμόνων που συνέδραμαν στις έρευνες, αναμένεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ακολούθως, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες, ενώ θα ενημερωθεί και ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο οποίος θα έχει ενημέρωση προς τον αρμόδιο Υπουργό. Στο ανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δεδομένα από τηλεφωνικές συσκευές, περίπου 80 καταθέσεις, εκατοντάδες μηνύματα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κινήσεις εισόδου στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, αλλά και τεκμήρια από επιχειρήσεις όπου εργοδοτήθηκε η 45χρονη. Παράλληλα, στο επίκεντρο των εξελίξεων παραμένει και ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του.

