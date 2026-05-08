ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπό κράτηση 19χρονος για τα επεισόδια στον αγώνα futsal ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ
Υπό κράτηση 19χρονος για τα επεισόδια στον αγώνα futsal ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ

 08.05.2026 - 16:55
Διάταγμα τετραήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 19χρονου, σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν, το βράδυ της Πέμπτης, στο Αθλητικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης, στη Λεμεσό, λίγο πριν το τέλος του αγώνα futsal μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και κροτίδες, ενώ ακολούθως, αριθμός οπαδών της ΑΕΛ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει οριστικά τον αγώνα της τελικής φάσης του πρωταθλήματος.

Για επιβολή και αποκατάσταση της τάξης επενέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ έγινε χρήση δακρυγόνων, με τα επεισόδια να συνεχίζονται και εκτός του γηπέδου, με ρίψεις πετρών, αντικειμένων και κροτίδων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν του 19χρονου, ο οποίος φέρεται να έριχνε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών και να προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη του.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές σε πέντε οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτηση του για περίοδο τεσσάρων ημερών, με τις εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζονται.

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση της, η ΚΟΠ αναφέρει ότι για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής.

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το βράδυ – Ξεπερνάει τους 30 βαθμούς το Σάββατο – Στο μενού νεφώσεις, ισχυροί άνεμοι και... σκόνη

 08.05.2026 - 16:48
Φωτιά στη Νεκρή Ζώνη: Eπιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα - Έχει γίνει ανάκληση προσωπικού στην επαρχία

 08.05.2026 - 17:05
