Eurostat: Στις 25 χιλ. οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας από Ουκρανία στην Κύπρο

ΑρχικήΚοινωνίαEurostat: Στις 25 χιλ. οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας από Ουκρανία στην Κύπρο
 08.05.2026 - 17:46
Η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου 2026, στην Κύπρο καταγράφονταν 24.890 άτομα με καθεστώς προσωρινής προστασίας, εκ των οποίων 16.395 γυναίκες και 8.495 άνδρες. Σε αναλογία πληθυσμού, η Κύπρος κατέχει την τέταρτη θέση στην ΕΕ με 25,32 δικαιούχους ανά 1.000 κατοίκους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνολικός αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών που είχαν διαφύγει από την Ουκρανία και τελούσαν υπό προσωρινή προστασία ανήλθε σε 4,33 εκατομμύρια. Σε σύγκριση με το τέλος Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκε μείωση κατά 68.980 άτομα ή 1,6%.

Οι μεγαλύτεροι αριθμοί δικαιούχων εντοπίζονται στη Γερμανία, με 1.274.955 άτομα (29,4% του συνόλου της ΕΕ), στην Πολωνία με 961.405 άτομα (22,2%) και στην Τσεχία με 379.820 άτομα (8,8%).

Μεταξύ των κρατών μελών, ο αριθμός των δικαιούχων αυξήθηκε σε 14 χώρες και μειώθηκε σε 13. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+7.480), στην Ισπανία (+2.665) και στη Ρουμανία (+2.125). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (-30.365), στην Τσεχία (-19.810) και στη Φινλανδία (-8.080).

Οι υψηλότερες αναλογίες ανά 1.000 κατοίκους καταγράφηκαν στην Τσεχία (34,8), στην Πολωνία (26,3) και στη Σλοβακία (26,2), ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώθηκε σε 9,6 ανά 1.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Ουκρανοί πολίτες αντιστοιχούν σε πάνω από το 98,4% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού, οι ενήλικες γυναίκες αποτελούν το 43,3%, οι ανήλικοι το 30,1% και οι ενήλικες άνδρες το 26,6%.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία βασίζονται στην εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/382 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία διαπιστώθηκε μαζική εισροή εκτοπισμένων από την Ουκρανία λόγω του ρωσικού πολέμου και θεσπίστηκε καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Σημειώνεται πως στις 13 Ιουνίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027.

«Το νιώσατε;» Αναστάτωση μετά από αναφορές για σεισμό στην Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σφοδρή επίθεση Καρούσου: «ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ γύρισαν την πλάτη στους πρόσφυγες»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ξεκινούν συναντήσεις με πολύ συγκεκριμένη θεματολογία ουσίας»

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 η συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση φιλοξενείται στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας.

