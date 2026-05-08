ΠτΔ - Ερχιουρμάν: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση των δύο ηγετών - Τι συμφώνησαν

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η συνάντηση, που ξεκίνησε γύρω στις 4.15 το απόγευμα, διήρκησε κάτι λιγότερο από 2 ώρες και ήταν κατ΄ ιδίαν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, είχαν συναντηθεί και στις στις 6 Απριλίου και πάλι κατ’ ιδίαν.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, οι δύο πλευρές είχαν παραγωγική συζήτηση, αντάλλαξαν απόψεις για την ουσία του Κυπριακού και τα επόμενα βήματα, ενώ επανέλαβαν την εκτίμησή τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τη συνεχή δέσμευσή του στο Κυπριακό.

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η δημιουργία πλαισίου για σύσταση συμβουλευτικού σώματος με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ετοιμασία σχεδίου για τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο για αρχική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για συντονισμένη αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, αλλά και να δημιουργηθεί υποεπιτροπή στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων για ζητήματα που αφορούν προϊόντα με χαρακτηρισμό ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα.