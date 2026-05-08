ΠτΔ - Ερχιουρμάν: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση των δύο ηγετών - Τι συμφώνησαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 08.05.2026 - 18:22
Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Μαΐου 2026, στη Λευκωσία η συνάντηση του Ελληνοκύπριου και του Τουρκοκύπριου  ηγέτη στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Khassim Diagne, στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η συνάντηση, που ξεκίνησε γύρω στις 4.15 το απόγευμα, διήρκησε κάτι λιγότερο από 2 ώρες και ήταν κατ΄ ιδίαν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, είχαν συναντηθεί και στις στις 6 Απριλίου και πάλι κατ’ ιδίαν.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, οι δύο πλευρές είχαν παραγωγική συζήτηση, αντάλλαξαν απόψεις για την ουσία του Κυπριακού και τα επόμενα βήματα, ενώ επανέλαβαν την εκτίμησή τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τη συνεχή δέσμευσή του στο Κυπριακό.

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε η δημιουργία πλαισίου για σύσταση συμβουλευτικού σώματος με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ετοιμασία σχεδίου για τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο για αρχική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για συντονισμένη αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, αλλά και να δημιουργηθεί υποεπιτροπή στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων για ζητήματα που αφορούν προϊόντα με χαρακτηρισμό ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα.

Οι Αμερικανοί πιλότοι έχουν εντοπίσει UFO και πάνω από το Αιγαίο – Οι αναφορές του Αμερικανού Πενταγώνου στην Ελλάδα – Δείτε το βίντεο

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά κοντά στο Καϊμακλί:Κάηκε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

Άτυπος στόχος είναι όπως εντός του καλοκαιριού να συγκληθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Χριστοδουλίδης: Στόχος νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μέσα στο καλοκαίρι

